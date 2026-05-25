В Ярославле хотят создать новый сквер: где именно

А назвать его собираются «Молодость»

Новый сквер может появиться в Ленинском районе Ярославля | Источник: мэрия Ярославля / Max.ru

Новый сквер может появиться в Ленинском районе Ярославля

мэрия Ярославля / Max.ru

В Ярославле на окраине Пятерки может появиться новый сквер. Его планируют обустроить вблизи улиц Юности и Автозаводской, около школы № 76.

«Новое пространство может получить название „Сквер ‚Молодость‘“. Рядом с ним располагаются корпус школы № 76 для начальных классов, три детских сада и дефектологический факультет Ярославского педагогического университета», — сообщили в мэрии Ярославля.

Как скоро может появиться сквер в этом месте, зависит от ряда факторов, главный из которых: победит ли это место в народном голосовании программы «Формирование комфортной городской среды». В нем участвует шесть территорий — по одной от каждого района Ярославля.

Благоустроить хотят территорию между детскими садами, дефлектологическим факультетом ЯГПУ и школой № 76, где учатся начальные классы | Источник: «Яндекс Карты»

Благоустроить хотят территорию между детскими садами, дефлектологическим факультетом ЯГПУ и школой № 76, где учатся начальные классы

«Яндекс Карты»

По данным властей, место на Автозаводской предложили обустроить сами жители на координационном совете центральных районов.

Программа «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) — это федеральный проект в составе национального проекта по развитию городской инфраструктуры.

В рамках программы в городах благоустраивают парки, скверы, набережные, площади и дворы. Проекты реализуются за счет федерального, регионального и муниципального финансирования.

Одним из ключевых элементов ФКГС является народное голосование — механизм участия жителей в выборе объектов для благоустройства. Граждане старше 14 лет могут отдать свой голос за общественные территории или дизайн-проекты, которые, по их мнению, требуют первоочередного обновления. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, включаются в перечень для благоустройства в последующие годы и получают финансирование на реализацию.

Проголосовать за территоррию для благоустройства в Ярославле можно до 12 июня 2026 года через «Госуслуги».

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
JayroslavMudryi

47 минут
опять у кого-то закончились деньги, понятно что хотим мы или нет--- их освоят и получим то что нам насаждают!!
42 минуты
как в Брагино? Всё вырубить под ноль, оставит одну берёзку и назвать образовавшийся пустырь, сквером имени кого то то там с клюшкой
