Город Ярославцев предупредили о новом потоке жары. Какой будет погода до конца недели

Публикуем прогноз по дням

Ближе к выходным в Ярославскую область придет прохлада

Ближе к выходным в Ярославскую область придет прохлада

Экстремальная жара задержится в российских регионах до конца рабочей недели. По данным специалистов центра «Фобос», в Центральной России и Поволжье показатели достигнут июньской температуры Средиземноморья, воздух прогреется до +27…+32 °C.

«Большая часть Русской равнины по-прежнему будет находиться в зоне относительно малооблачной антициклональной погоды, и только на юге и крайнем северо-западе региона протянутся массивы дождевых туч. А самые сильные осадки ожидаются в Крыму, низовьях Днепра и предгорьях Северного Кавказа, где местами за сутки выльется свыше 10–20 мм влаги», — предупредили специалисты центра «Фобос».

В Росгидрометцентре также предупредили о высоких температурах.

«С 18 по 22 мая на территории области ожидается аномально-жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7-9°С. В дневные часы 18–20 мая местами на территории Ярославской области и г. Ярославля ожидается жаркая погода +30°С, +32°С», — указано в предупреждении метеорологов.

На погоду оказывают влияние юго-восточные потоки, которые несут порцию теплого воздуха из субтропиков Средней Азии.

В ближайшие дни в Ярославле сохранится ясная погода, атмосферное давление ожидается в пределах нормы, по ночам может быть немного выше нормы.

К концу недели на Москву и соседние регионы могут обрушиться грозовые дожди.

Погода в Ярославле по дням:

  • днем 20 мая ожидается ясная погода, +28…+30 °C, ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью температура воздуха составит +15…+17 °C. Давление немного выше нормы;

  • в четверг, 21 мая, на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью +15…+17 °C, днем +25…+27 °C, ветер юго-восточный, умеренный;

  • в пятницу, 22 мая, прогнозируется небольшой дождь; ночью +13…+15°, днем +24..+26°, ветер южный, умеренный;

  • в субботу, 23 мая, в течение суток солнечную погоду будет прерывать небольшой дождь; ночью +14…+16 °C, днем +18…+20 °C, ветер северо-западный, умеренный;

  • в воскресенье, 24 мая, ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +10…+12 °C, днем +16…+18 °C, ветер юго-западный, умеренный.

Актуальный прогноз также публикуется на сервисе «Погода 76.RU».

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Прогноз погоды Аномальная жара Центр Фобос Гидрометцентр России
