«Аритмия» vs Ярославль: сравниваем кадры из фильма с реальностью — фото

Основные локации фильма в Ярославле — Брагино и центр города Источник: Александр Куренной / 76.RU

В 2017 году состоялась премьера драматического фильма «Аритмия» (18+) режиссера Бориса Хлебникова. В центре сюжета — молодой врач скорой помощи Олег и его жена Катя, тоже медик: она работает в приемном отделении больницы. Их браку несколько лет, союз под угрозой распада из-за кажущегося безразличия Олега к чувствам жены и его пристрастия к алкоголю вследствие постоянного стресса на работе.

Главные роли в фильме исполнили Александр Яценко и Ирина Горбачева.

Картину можно назвать одной из самых трогающих драм современной России. Бытовые образы героев — буквально реплика жизней тысяч россиян. А саундтреки надолго засели в головах и плейлистах.

Фильм участвовал в основной конкурсной программе кинофестиваля «Кинотавр» 2017 года и собрал кипу наград — Гран-при, приз за лучшую мужскую роль и приз зрительских симпатий. В 2018 году «Аритмия» собрала награды на премии «Ника».

Ярославль с тех пор не единожды становился локацией для съемок. Чего стоят кадры сериала «Слово пацана» про молодежные банды конца 80-х или «Душегубы» про то же жестокое десятилетие.

Фотограф 76.RU посетил локации, где снимали «Аритмию», в 2026-м. Разглядываем вместе фотокарточки из кино и современной реальности. Кадры расположены по хронологии фильма.

Красная площадь — одна из первых локаций в фильме Источники: кадр из фильма «Аритмия», Александр Куренной / 76.RU

Вид на Первомайскую улицу. Заборы и символ СВО напоминают, сколько лет прошло с тех пор Источники: кадр из фильма «Аритмия», Александр Куренной / 76.RU

Волжская набережная, откуда открывается вид на Октябрьский мост, застыла во времени Источники: кадр из фильма «Аритмия», Александр Куренной / 76.RU

На противоположном берегу Волги виднеется церковь Зосимы и Савватия Источники: кадр из фильма «Аритмия», Александр Куренной / 76.RU

В фильме также появляется одна из знаменитых беседок на Волжской набережной Источники: кадр из фильма «Аритмия», Александр Куренной / 76.RU

Далее действие фильма переносится в Брагино, в кадре дома № 66 и № 68 на Ленинградском проспекте Источники: кадр из фильма «Аритмия», Александр Куренной / 76.RU

Детская площадка рядом с домом на улице Панина, 6/2 Источники: кадр из фильма «Аритмия», Александр Куренной / 76.RU

Скамейки, которая была в сцене с диалогом героев, больше нет Источники: кадр из фильма «Аритмия», Александр Куренной / 76.RU

Вид с территории ресторана «Ванильное небо» Источники: кадр из фильма «Аритмия», Александр Куренной / 76.RU

Фильм завершается кадром из машины скорой помощи, едущей по Толбухинскому мосту Источники: кадр из фильма «Аритмия», Александр Куренной / 76.RU