«Аритмия» vs Ярославль: сравниваем кадры из фильма с реальностью — фото

Городские дворы стали фоном для одной из самых трогающих драм российского кино

Основные локации фильма в Ярославле&nbsp;— Брагино и центр города | Источник: Александр Куренной / 76.RUОсновные локации фильма в Ярославле&nbsp;— Брагино и центр города | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В 2017 году состоялась премьера драматического фильма «Аритмия» (18+) режиссера Бориса Хлебникова. В центре сюжета — молодой врач скорой помощи Олег и его жена Катя, тоже медик: она работает в приемном отделении больницы. Их браку несколько лет, союз под угрозой распада из-за кажущегося безразличия Олега к чувствам жены и его пристрастия к алкоголю вследствие постоянного стресса на работе.

Главные роли в фильме исполнили Александр Яценко и Ирина Горбачева.

Картину можно назвать одной из самых трогающих драм современной России. Бытовые образы героев — буквально реплика жизней тысяч россиян. А саундтреки надолго засели в головах и плейлистах.

Фильм участвовал в основной конкурсной программе кинофестиваля «Кинотавр» 2017 года и собрал кипу наград — Гран-при, приз за лучшую мужскую роль и приз зрительских симпатий. В 2018 году «Аритмия» собрала награды на премии «Ника».

Ярославль с тех пор не единожды становился локацией для съемок. Чего стоят кадры сериала «Слово пацана» про молодежные банды конца 80-х или «Душегубы» про то же жестокое десятилетие.

Фотограф 76.RU посетил локации, где снимали «Аритмию», в 2026-м. Разглядываем вместе фотокарточки из кино и современной реальности. Кадры расположены по хронологии фильма.

Красная площадь&nbsp;— одна из первых локаций в фильме | Источник: Александр Куренной / 76.RUКрасная площадь&nbsp;— одна из первых локаций в фильме | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Вид на Первомайскую улицу. Заборы и символ СВО напоминают, сколько лет прошло с тех пор | Источник: Александр Куренной / 76.RUВид на Первомайскую улицу. Заборы и символ СВО напоминают, сколько лет прошло с тех пор | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Волжская набережная, откуда открывается вид на Октябрьский мост, застыла во времени | Источник: Александр Куренной / 76.RUВолжская набережная, откуда открывается вид на Октябрьский мост, застыла во времени | Источник: Александр Куренной / 76.RU
На противоположном берегу Волги виднеется церковь Зосимы и Савватия | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа противоположном берегу Волги виднеется церковь Зосимы и Савватия | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В фильме также появляется одна из знаменитых беседок на Волжской набережной | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ фильме также появляется одна из знаменитых беседок на Волжской набережной | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Далее действие фильма переносится в Брагино, в кадре дома № 66 и № 68 на Ленинградском проспекте | Источник: Александр Куренной / 76.RUДалее действие фильма переносится в Брагино, в кадре дома № 66 и № 68 на Ленинградском проспекте | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Детская площадка рядом с домом на улице Панина, 6/2 | Источник: Александр Куренной / 76.RUДетская площадка рядом с домом на улице Панина, 6/2 | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Скамейки, которая была в сцене с диалогом героев, больше нет | Источник: Александр Куренной / 76.RUСкамейки, которая была в сцене с диалогом героев, больше нет | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Вид с территории ресторана «Ванильное небо» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВид с территории ресторана «Ванильное небо» | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Фильм завершается кадром из машины скорой помощи, едущей по Толбухинскому мосту | Источник: Александр Куренной / 76.RUФильм завершается кадром из машины скорой помощи, едущей по Толбухинскому мосту | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Хотите посмотреть больше? Мы собирали ярославские локации из фильма «Афоня».

Александр Куренной
Комментарии
3
Гость
17 мая, 16:54
Ничего не изменилось
Гость
17 мая, 23:19
Глупое сравнение
