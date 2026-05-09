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Город Ударят ночью и утром: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о заморозках

Ударят ночью и утром: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о заморозках

Когда похолодает

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В Ярославской области ударят заморозки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области ударят заморозки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ударят заморозки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ударят заморозки. Экстренное предупреждение о похолодании выпустили в региональном РСЧС.

По данным специалистов температура будет опускаться до минусовых отметок в течение двух суток.

«Заморозки до минус 2 градусов ожидаются местами по Ярославской области в ночные и утренние часы 10–11 мая. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении.

По данным экспертов центра «Фобос» причина похолодания на выходных — вторжение арктических воздушных масс.

«Заморозки максимального размаха достигнут в ночь на воскресенье (10 мая. — Прим. ред.). Под утро отрицательные температуры будут наблюдаться на всём севере и северо-востоке Русской равнины вплоть до Верхней Волги», — предупреждали в «Фобосе».

Согласно данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 10 мая +4 градуса, днем +12, переменная облачность, без осадков.

Ночью 11 мая +7 градусов. пасмурно, небольшие дожди. Днем +8, пасмурно, небольшие дожди.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Заморозки Похолодание
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Комментарии
9
Гость
10 мая, 07:45
С какой стороны ударят заморозки ? Куда прятаться, шторы и форточки закрывать?
Гость
10 мая, 00:30
Могли бы и подождать вырубать отопление.
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Гость
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