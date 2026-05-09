Ударят ночью и утром: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о заморозках

В Ярославской области ударят заморозки. Экстренное предупреждение о похолодании выпустили в региональном РСЧС.
По данным специалистов температура будет опускаться до минусовых отметок в течение двух суток.
«Заморозки до минус 2 градусов ожидаются местами по Ярославской области в ночные и утренние часы 10–11 мая. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении.
По данным экспертов центра «Фобос» причина похолодания на выходных — вторжение арктических воздушных масс.
«Заморозки максимального размаха достигнут в ночь на воскресенье (10 мая. — Прим. ред.). Под утро отрицательные температуры будут наблюдаться на всём севере и северо-востоке Русской равнины вплоть до Верхней Волги», — предупреждали в «Фобосе».
Согласно данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 10 мая +4 градуса, днем +12, переменная облачность, без осадков.
Ночью 11 мая +7 градусов. пасмурно, небольшие дожди. Днем +8, пасмурно, небольшие дожди.