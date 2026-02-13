Город Проблема «Выживают на болоте»: жители Ярославской области бьют тревогу из-за прорыва канализации

Вонь в доме стоит с 2015 года

Жители Ярославской области бьют тревогу | Источник: «Народный фронт | Ярославская область»

Жители Ростова Великого Ярославской области пожаловались на вонь от канализации. Они рассказали, что нечистоты льются в подвал трехэтажки на Савинском шоссе, 19 с весны 2025 года, а тошнотворный запах появился еще в 2015 году.

«В Ростове Великом почти 60 семей выживают на болоте из канализации. Трехэтажка на 58 квартир», — рассказали в ярославском региональном отделении «Народного фронта».

По данным «Народного фронта», оборудование водоотведения дало сбой. Трубопровод засорился из-за неправильно уклона.

Жители дома засняли прорыв трубы на видео

Источник:

«Народный фронт | Ярославская область»

«Если до весны коммунальщики откачивали болото, то сейчас, по словам терпящих бедствие, не делают ничего, только берут плату за содержание и ремонт жилья. В квартирах на первом этаже уже появилась плесень», — отметили в «Народном фронте».

На ситуацию, со слов «Народного фронта», отреагировали в инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора. Причину засоров сотрудники объяснили прогибом лежаков.

К решению проблемы подключилась Ростовская межрайонная прокуратура. В ведомстве пообещали проверить канализацию в доме и принять меры.

«В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и ремонте жилья, включая вопросы качества оказания коммунальных услуг и исполнения лицензионных требований при управлении домом», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Осушить подвал, прочистить трубы и установить дополнительные опоры планируют до 20 февраля. В отношении организации завели административное дело. Компании грозит штраф — 300 тысяч рублей.

Екатерина Тарыгина
корреспондент
Гость
13 февраля, 11:40
Вонь с 2015. Велико терпение у Ростова Великого. Недаром его так назвали.
Гость
13 февраля, 11:37
Это величие прет.
Рекомендуем