«Выживают на болоте»: жители Ярославской области бьют тревогу из-за прорыва канализации

Жители Ростова Великого Ярославской области пожаловались на вонь от канализации. Они рассказали, что нечистоты льются в подвал трехэтажки на Савинском шоссе, 19 с весны 2025 года, а тошнотворный запах появился еще в 2015 году.
«В Ростове Великом почти 60 семей выживают на болоте из канализации. Трехэтажка на 58 квартир», — рассказали в ярославском региональном отделении «Народного фронта».
По данным «Народного фронта», оборудование водоотведения дало сбой. Трубопровод засорился из-за неправильно уклона.
«Если до весны коммунальщики откачивали болото, то сейчас, по словам терпящих бедствие, не делают ничего, только берут плату за содержание и ремонт жилья. В квартирах на первом этаже уже появилась плесень», — отметили в «Народном фронте».
На ситуацию, со слов «Народного фронта», отреагировали в инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора. Причину засоров сотрудники объяснили прогибом лежаков.
К решению проблемы подключилась Ростовская межрайонная прокуратура. В ведомстве пообещали проверить канализацию в доме и принять меры.
«В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и ремонте жилья, включая вопросы качества оказания коммунальных услуг и исполнения лицензионных требований при управлении домом», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Осушить подвал, прочистить трубы и установить дополнительные опоры планируют до 20 февраля. В отношении организации завели административное дело. Компании грозит штраф — 300 тысяч рублей.