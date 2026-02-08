Сайты с домашкой заблокируют, но что делать с ИИ? Почему нейросети делают бессмысленной борьбу Минпросвещения со списыванием

Домашку за школьников всё чаще делает нейросеть, это ни для кого не секрет

Резонансные поправки Минпросвещения, предусматривающие запрет на распространение готовых домашних заданий и не только, всколыхнули школьное сообщеcтво. Исследование «Фонтанки» показывает, что блокировать сайты с ГДЗ нет никакого смысла: дети давно используют искусственный интеллект для выполнения домашней работы.

Что хочет сделать Минпросвещения?

Роскомнадзор может получить право на блокировки ресурсов, где опубликованы готовые домашние задания, пишет РИА Новости. В народе они известны по аббревиатуре ГДЗ. Для этого Министерство просвещения России подготовило проект о внесении изменений в статьи ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

После резонанса в СМИ и телеграм-каналах ведомство выпустило пояснение. «Предполагается, что в случае размещения на сайтах готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений к ним доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором», — сказано в нем.

По оценкам ведомства, меры должны оградить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе.

Одним из тех, кто раскритиковал инициативу Минпросвещения, оказался замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

«Министерство просвещения вышло с запретительной инициативой. Сайты с ответами на задания ОГЭ, ЕГЭ и школьных олимпиад и прочие решебники предлагается подвергать досудебной блокировке… На мой взгляд, помещать школьные шпаргалки в один ряд с деструктивной информацией — это чересчур», — написал он в своем телеграм-канале.

Зачем блокировать ГДЗ, если школьники пользуются ИИ?

Формулировки инициативы достаточно широки, но под них очевидным образом попадают сайты с ответами на домашние задания по различным школьным предметам. Как отмечает «Ъ», в 90-е годы массово появились решебники — сборники ответов на домашние задания. Они предназначались для родителей и учителей, но сами учащиеся стали их массово использовать для списывания.

Когда журналист «Фонтанки» учился в школе, то уже были сайты с готовыми домашними заданиями (ГДЗ). На них можно было зайти с хорошего интернета из дома и посмотреть решение домашней работы либо с неустойчивого и медленного интернета со смартфона во время урока. Теперь эти сайты могут быть заблокированы.

Однако кажется, это не решит проблему готовых домашних заданий из-за развития технологий. Нынешние школьники массово используют ИИ для выполнения «домашки». Даже 300-балльник по ЕГЭ признался «Фонтанке», что использовал нейросеть для выполнения заданий дома. «Не нравилось этим заниматься. Я так освобождал себе время», — рассказывал он.

Чтобы понять, насколько круто ИИ справляется с домашкой, журналист «Фонтанки» зашел на сайты с ГДЗ, случайным образом выбрал задания и попросил ChatGPT решить их. Затем опубликованный результат сравнили с решением нейросети.

Задание № 163 в учебнике «Алгебра и начало математического анализа» Ш. А. Алимова за 10–11-й класс выглядит вот так: √(4x + 2√(3x² + 4)) = (x + 2).

Его даже не надо копировать — достаточно сфотографировать задание на телефон и отправить в ChatGPT с командой «реши». Для использования китайского DeepSeek потребуется вручную вбить уравнение, но это лишь ненадолго задержит продвинутого школьника.

Спустя мгновение нейросеть выдала решение со всеми объяснениями и ответами, которые совпадают с указанными на сайте с ГДЗ. Смотрите скриншоты ниже.

Иностранные нейросети можно тоже заблокировать, чтобы не дать российским школьникам пользоваться ими для облегчения учебного процесса. Однако есть и российские аналоги. Журналист «Фонтанки» загрузил это же уравнение в отечественный ИИ «Гигачат». Ответ пришел через мгновение.

Объяснение не такое подробное, но тоже сойдет

Теперь обратимся к сборнику задач и упражнений по химии за 8–11-й класс И. Г. Хомченко. В задании под номером 9.19 надо разобраться с химической задачкой и найти объем соляной кислоты. Выглядит всё так: m(H₂O) = 100 г, w(HCl) = 8%. Найти: V(HCl).

Снова загружаю фотографию и прошу решить. Сначала получаю не такой ответ, как в решебнике, но около. Прошу уточнить — нейросеть выводит правильный ответ.

Теперь обратимся к гуманитарному предмету — истории. Сайт с ГДЗ предлагает списать ответы к заданиям учебника по истории России за 11-й класс под авторством всем известного В. Р. Мединского. В 5-м параграфе, на 63-й странице есть такой вопрос: каковы были последствия смерти И. Сталина для внутриполитического развития Советского Союза?

ГДЗ предлагает такой ответ: смерть Сталина стала причиной начала жесткой внутрипартийной борьбы за власть в СССР. В результате к власти пришел Н. С. Хрущев, и началась новая эпоха в развитии СССР.

По мнению журналиста «Фонтанки», российский «Гигачат» и американский ChatGPT лучше справились с поставленным вопросом.