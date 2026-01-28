НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Жители Ярославской области пожаловались на удаление комментариев со страницы губернатора

Жители Ярославской области пожаловались на удаление комментариев со страницы губернатора

В правительстве объяснили, по каким правилам работают модераторы

Жители Ярославской области пожаловались на удаление их комментариев со страницы губернатора Михаила Евраева во «ВКонтакте»

«Вчера, после многочасовых отключений в многоквартирных домах электричества, отопления, жители поселка Щедрино начали оставлять комментарии на странице губернатора с просьбой разобраться в проблеме. При этом люди писали сдержанно — без оскорблений и чрезмерных претензий. В ответ администраторы страницы удалили все комментарии и заблокировали от 7 до 11 местных жителей, которые оставили эти обращения», — сообщили в группе «Это случилось в Рыбинске».

Жалобы на удаленные комментарии и блокировку периодически появлялись и раньше. Портал 76.RU обратился в правительство региона с просьбой дать пояснения о принципах работы модераторов с комментариями в соцсетях главы региона.

«В аккаунтах губернатора Ярославской области в социальных сетях и мессенджерах удаляются комментарии, которые содержат грубые и оскорбительные высказывания и тон, имеют признаки спама. Авторы данных сообщений получают временную блокировку», — сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Напомним, 23 и 24 января 2026 года в сильный мороз жители ярославского поселка Щедрино остались без электричества. Глава Ярославского муниципального округа Алексей Михайлов сообщил со ссылкой на «Россети», что перебои с электроснабжением произошли из-за отключения на головной подстанции «Щедрино». К 18:00 24 января Алексей Михайлов сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Ярославском округе.

Ситуация стала поводом для возбуждения уголовного дела. В региональном следственном комитете сообщили, что расследование ведется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Вопрос взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Михаил Евраев Губернатор Ярославской области
Гость
59 минут
Оно боится плохих отзывов, все красиво должно быть на страничке
Гость
51 минута
сегодня и пресса вся зависима, даже неудобно смотреть как Янушкина смотрит глазами любви на губернатора или женоподобный мальчик на 1Я берет интервью у губернатора с глазами преданной собаки, все зачищают для Москвы, ведь каждый приехавший сюда желает уйти на повышение.
