Жители Ярославской области пожаловались на удаление комментариев со страницы губернатора

В ярославском правительстве объяснили удаление комментариев со страниц губернатора Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославской области пожаловались на удаление их комментариев со страницы губернатора Михаила Евраева во «ВКонтакте»

«Вчера, после многочасовых отключений в многоквартирных домах электричества, отопления, жители поселка Щедрино начали оставлять комментарии на странице губернатора с просьбой разобраться в проблеме. При этом люди писали сдержанно — без оскорблений и чрезмерных претензий. В ответ администраторы страницы удалили все комментарии и заблокировали от 7 до 11 местных жителей, которые оставили эти обращения», — сообщили в группе «Это случилось в Рыбинске».

Жалобы на удаленные комментарии и блокировку периодически появлялись и раньше. Портал 76.RU обратился в правительство региона с просьбой дать пояснения о принципах работы модераторов с комментариями в соцсетях главы региона.

«В аккаунтах губернатора Ярославской области в социальных сетях и мессенджерах удаляются комментарии, которые содержат грубые и оскорбительные высказывания и тон, имеют признаки спама. Авторы данных сообщений получают временную блокировку», — сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Напомним, 23 и 24 января 2026 года в сильный мороз жители ярославского поселка Щедрино остались без электричества. Глава Ярославского муниципального округа Алексей Михайлов сообщил со ссылкой на «Россети», что перебои с электроснабжением произошли из-за отключения на головной подстанции «Щедрино». К 18:00 24 января Алексей Михайлов сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Ярославском округе.

Ситуация стала поводом для возбуждения уголовного дела. В региональном следственном комитете сообщили, что расследование ведется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).