Число пользователей MAX достигло 85 млн человек

Число пользователей MAX достигло 85 млн человек

Суточный охват превысил 55 млн абонентов

154
Блогеры, компании и госорганизации запустили в нацмессенджере более 140 тысяч публичных каналов | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Блогеры, компании и госорганизации запустили в нацмессенджере более 140 тысяч публичных каналов

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В MAX с момента его запуска зарегистрировались 85 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба национального мессенджера.

При этом суточный охват платформы превысил 55 млн активных пользователей. За время работы нацмессенджера пользователи написали более 18 млрд сообщений, совершили более 2,5 млрд звонков, записали более 200 млн видеокружков и отправили более миллиарда стикеров.

— Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тысяч публичных каналов с суммарной аудиторией болен 54 млн подписчиков, — добавили в пресс-службе.

Кроме того, более 40 тысяч магазинов внедрили технологию подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID».

Вера Новосельцева
