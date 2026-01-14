Число пользователей MAX достигло 85 млн человек

В MAX с момента его запуска зарегистрировались 85 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба национального мессенджера.
При этом суточный охват платформы превысил 55 млн активных пользователей. За время работы нацмессенджера пользователи написали более 18 млрд сообщений, совершили более 2,5 млрд звонков, записали более 200 млн видеокружков и отправили более миллиарда стикеров.
— Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тысяч публичных каналов с суммарной аудиторией болен 54 млн подписчиков, — добавили в пресс-службе.
Кроме того, более 40 тысяч магазинов внедрили технологию подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID».