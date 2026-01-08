В ярославском цирке раскритиковали катание на лошадях в центре города: «Услуги являются незаконными»

Ярославский цирк прокомментировал скопление лошадей, пони и ростовых кукол на площади Труда. Сотрудники предупредили, что аниматоры не имеют отношения к учреждению.
«Ярославский государственный цирк информирует вас, что не несет ответственность за оказываемые услуги за пределами цирка. Услуги: „катание на лошадях“, „фото с птицами“, „фото с ростовой куклой“, предоставляемые у стен цирка являются незаконными! В случае получения травмы или контактного заболевания от животного вам необходимо обратиться непосредственно к исполнителю. А кто он — исполнитель!? Это неизвестно ни нам, ни вам. Выбор только за вами!» — указано в сообщении цирка.
Напомним, по информации мэрии в Ярославле катание на лошадях разрешено только на одной площадке — сквере возле ТЮЗа.
«Конные прогулки в других местах, таких как парк Стрелка, парк на Даманском острове, Волжская набережная и другие, запрещены. Факт незаконной предпринимательской деятельности предусматривает уголовную ответственность», — ранее предупреждали в городской администрации.
Напомним, летом 2023 года на Стрелке лошадь перевернула карету с людьми, тогда пострадали пять человек, в том числе ребенок. Хозяйку животного тогда привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере трех тысяч рублей.