Город В ярославском цирке раскритиковали катание на лошадях в центре города: «Услуги являются незаконными»

В ярославском цирке раскритиковали катание на лошадях в центре города: «Услуги являются незаконными»

Публикуем полное заявление

В цирке предупредили о незаконных поездках на лошадях

В цирке предупредили о незаконных поездках на лошадях

Источник:

Ярославский Цирк / vk.com

Ярославский цирк прокомментировал скопление лошадей, пони и ростовых кукол на площади Труда. Сотрудники предупредили, что аниматоры не имеют отношения к учреждению.

«Ярославский государственный цирк информирует вас, что не несет ответственность за оказываемые услуги за пределами цирка. Услуги: „катание на лошадях“, „фото с птицами“, „фото с ростовой куклой“, предоставляемые у стен цирка являются незаконными! В случае получения травмы или контактного заболевания от животного вам необходимо обратиться непосредственно к исполнителю. А кто он — исполнитель!? Это неизвестно ни нам, ни вам. Выбор только за вами!» — указано в сообщении цирка.

Напомним, по информации мэрии в Ярославле катание на лошадях разрешено только на одной площадке — сквере возле ТЮЗа.

Помимо катания на лошадях у стен цирка также предлагают фото с птицами

Помимо катания на лошадях у стен цирка также предлагают фото с птицами

Источник:

Ярославский Цирк / vk.com

«Конные прогулки в других местах, таких как парк Стрелка, парк на Даманском острове, Волжская набережная и другие, запрещены. Факт незаконной предпринимательской деятельности предусматривает уголовную ответственность», — ранее предупреждали в городской администрации.

Напомним, летом 2023 года на Стрелке лошадь перевернула карету с людьми, тогда пострадали пять человек, в том числе ребенок. Хозяйку животного тогда привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере трех тысяч рублей.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Ростовая кукла Катание на лошади Цирк
Гость
1 минута
И ,что? Вам какое дело до этого? Ведь люди не делают ссылку на ваше заведение.
Гость
