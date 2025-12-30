НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Новый год — 2026 «Пенсии доставят»: как будет работать почта в Ярославской области в январские праздники

«Пенсии доставят»: как будет работать почта в Ярославской области в январские праздники

Публикуем график

Стало известно, по какому расписанию будет работать Почта России в новогодние праздники

Стало известно, по какому расписанию будет работать Почта России в новогодние праздники

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Почтовые отделения в Ярославской области не будут работать четыре дня во время длинных январских праздников.

«31 декабря, 1, 2 и 7 января станут выходными днями для большинства отделений Почты России в регионе. В эти дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания», — предупредили в пресс-службе компании.

30 декабря и 6 января большинство почтовых отделений будут принимать клиентов по сокращенному графику, то есть закончат работу на час раньше.

Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

«В новогодние праздники почтальоны начнут доставлять пенсии и соцвыплаты уже с 3 января 2026 г. с учётом графика работы почтовых отделений», — добавили в компании.

Напомним, нас ждут самые длинные каникулы за последние более чем десять лет. Длинные выходные начнутся с 31 декабря и будут длиться до 11 января.

В этом году январские праздники растянули на 12 дней

В этом году январские праздники растянули на 12 дней

Источник:

Юрий Скулыбердин / MSK1.RU

Ранее мы также рассказывали, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Ярославле. Больше полезной информации ищите в нашем сюжете «Новый год — 2026».

