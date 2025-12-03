Отключили отопление в десятках домов Ярославля: в чем причина

Десятки домов в Ярославле остались без отопления

В Ярославле в среду, 3 декабря, в десятках домов Ярославля пропало отопление и горячая вода. В ТГК-2 сообщили, что услуги временно отключили из-за необходимости проведения плановых работ. Точное время, когда подачу тепла и воды возобновят, коммунальщики не называют.

«Отключение отопления и горячего водоснабжения вызвано необходимостью устранения дефектов тепловой сети. Проведение ремонтных работ требует временного ограничения подачи теплоносителя потребителям. График отключений отопления и горячей воды по указанным адресам соответствует законодательным нормам, ремонт проводится в оперативном режиме для скорейшего восстановления теплоснабжения жилых домов», — сообщили в ТГК-2.

Какие дома остались без отопления и горячей воды

Отключение отопления до окончания работ:

ул. Андропова, д. 1, д. 2, д. 3/11, д. 4А, д. 4Б, д. 5/24, д. 6, д. 7, д. 9/9, д. 25/9, д. 25В, д. 27/19;

пл. Богоявленская, д. 25;

наб. Волжская, д. 1, д. 5, д. 25/2, д. 27, д. 27а;

пл. Волкова, д. 1;

ул. Волкова, д. 2/4, д. 3, д. 3а, д. 5;

ул. Депутатская, д. 4, д. 5, д. 6/1а, д. 7, д. 9, д. 11, д. 15/43;

пер. Депутатский, д. 2, д. 3, д. 4А, д. 5, д. 6;

ул. Кирова, д. 4, д. 5А, д. 5/23, д. 7/8, д. 8/10, д. 8/10а, д. 9/7, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12Б, д. 13/31, д. 14, д. 16;

ул. Комсомольская, д. 3, д. 5;

наб. Которосльная, д. 2/3, д. 4, д. 8;

проезд Крестьянский, д. 7, д. 10;

ул. Максимова, д. 1, д. 2, д. 4, д. 4А, д. 4Б, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 8Б, д. 9, д. 9А, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17/27;

ул. Нахимсона, д. 1А, д. 1Б, д. 3, д. 3а, д. 3Б, д. 5, д. 6/11, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15/17, д. 21А;

ул. Первомайская, д. 2А, д. 10, д. 17А, д. 17/6, д. 19, д. 19А, д. 21А, д. 23, д. 25/26, д. 29/18, д. 33, д. 37А, д. 39/10, д. 45, д. 47, д. 49, д. 59/40;

пер. Первомайский, д. 3, д. 3в, д. 4;

ул. Подзеленье, д. 3;

ул. Почтовая, д. 4А, д. 4литер А, д. 8, д. 12/2;

ул. Революционная, д. 5, д. 5А, д. 6, д. 7литер А7, д. 7литер Г, д. 8, д. 8Б, д. 9/4, д. 9А, д. 12, д. 14, д. 15, д. 18, д. 20, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36;

проезд Революционный, д. 2, д. 6, д. 12;

пл. Советская, д. 1/19, д. 2Б, д. 3, д. 5, д. 7;

ул. Трефолева, д. 9В, д. 11, д. 11А, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17/14, д. 18/2, д. 20, д. 20А, д. 20Б, д. 20Г, д. 20Д, д. 21, д. 22, д. 23, д. 23А, д. 24, д. 24А, д. 25/16;

пл. Челюскинцев, д. 1, д. 5, д. 5а, д. 7, д. 7а, д. 7, корп. 2, д. 11/5, д. 13/6а, д. 17а, д. 17б.

Отключение отопления с 09:30 до 14:00:

проезд Ушакова, д. 16, д. 18.

Отключение горячей воды с 13:00 2 декабря до 17:00 3 декабря:

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 3а.

Напомним, в Ярославе самыми изношенными из всех коммунальных сетей признаны теплосети.