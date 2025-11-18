«Свет на „Арене“ пропал»»: два района Ярославля остались без электричества в разгар хоккейного матча

Названа причина отключения света в Красноперекопском и Фрунзенском районе Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вечером 17 ноября на мгновение десятки домов и объектов Ярославля остались без света. Речь идет о Красноперекопском и Фрунзенском районах. Без электричества остались в частности жители многоэтажек на Московском и Фрунзе, в районе улицы Большая Федоровская.

«Электричество отключили буквально на минуту, а затем сразу включили. В этот момент я была у окна, видела как по всему району в домах моргнул свет, фонари замигали. Световая волна получилась», — поделилась читательница 76.RU.

Отключение света, по словам ярославцев, застало врасплох хоккейных болельщиков во время матча «Локомотив» — «Салават Юлаев» на «Арене-2000». Да и телевизионная трансляция в разгар игры застыла.

«Свет на „Арене“ погас и звук пропал», — написал в начале восьмого вечера наш читатель.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе «Ярэнерго», филиала ПАО «Россети Центр», отключение произошло в 19:18.

«В сетях филиала был зафиксирован кратковременный перерыв в электроснабжении на три секунды. Его причиной стало технологическое нарушение на линии электропередачи. Автоматика повторного включения сработала успешно, и потребители не испытали никаких неудобств. В настоящее время неисправность устранена», — прокомментировали в пресс-службе «Ярэнерго».

Напомним, узнать об отключении электричества можно на сайте компании, через мобильное приложение «Есть свет!» или на «Светлой линии 220» по телефону 8-800-220-0-220.

В начале октября несколько домов в Заволжском районе остались без электричества на несколько часов. Причиной отключения света тогда называли технологическое нарушение.