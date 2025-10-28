В Ярославской области отреставрируют здание бывшей земской больницы за 99,9 млн рублей

В Данилове отреставрируют бывшее здание земской больницы Источник: Алексей Амозов / Vk.com

В Данилове Ярославской области отреставрируют здание бывшей земской больницы за 99,9 миллиона рублей. Деньги на работы выделят из федерального бюджета. Об этом говорится в проекте контракта на сайте «Госзакупки».

Поиском подрядчика для реставрации занимается Министерство культуры РФ, объявление об этом разместили 9 октября. Итоги торгов подведут 29 октября.

Земская больница — это медицинское учреждение, созданное после земской реформы 1864 года. Такие больницы стали первой формой общедоступной медицины в России, ориентированной на сельское население.

Объект, расположенный на улице Карла Маркса напротив дома № 51, является памятником местного значения. Как следует из проекта контракта, здание использует Рыбинская епархия Русской православной церкви.

Ранее здесь размещалась поликлиника, однако с 2021 года зданием занимается епархия Источник: «Яндекс Карты»

Постройку возвели в 1867 году для размещения земской больницы, названной Александровской — в честь спасения императора Александра II во время первого покушения, совершенного в 1866 году. В 1889 году к основному корпусу пристроили домовую церковь, освященную во имя святого Александра Невского — в благодарность за избавление императора Александра III и его семьи от гибели при крушении царского поезда.

«Здание выполнено в стиле позднего классицизма, характерного для общественных построек середины и второй половины XIX века», — добавили в службе охраны культурного наследия Ярославской области.

В 2021 году местная епархия приступила к восстановлению здания. После ремонта в нем хотели разместить некоммерческое паллиативное отделение. Работы велись несколько лет, однако для полноценной реставрации потребовался комплексный подход.

Реставрационные работы должны завершить к концу февраля 2028 года.

«Превышение объемов и стоимости работ, произошедшее по вине подрядчика, государственным заказчиком не оплачивается», — уточняется в документе.