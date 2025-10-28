НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

южн.

 741мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 79,82
EUR 92,94
Новый запрет в Ярославской области
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Почему возникает рак
«Умные решения» в недвижимости
Кто оборудует платные парковки
Стройка у ТЦ
«Мисс Ярославль»
Что за горящий объект пролетел в небе
Сколько абортов делают в Ярославской области
Депутат против продажи рынка
Город В Ярославской области отреставрируют здание бывшей земской больницы за 99,9 млн рублей

В Ярославской области отреставрируют здание бывшей земской больницы за 99,9 млн рублей

Средства на работы выделят из федерального бюджета

341
В Данилове отреставрируют бывшее здание земской больницы | Источник: Алексей Амозов / Vk.comВ Данилове отреставрируют бывшее здание земской больницы | Источник: Алексей Амозов / Vk.com

В Данилове отреставрируют бывшее здание земской больницы

Источник:

Алексей Амозов / Vk.com

В Данилове Ярославской области отреставрируют здание бывшей земской больницы за 99,9 миллиона рублей. Деньги на работы выделят из федерального бюджета. Об этом говорится в проекте контракта на сайте «Госзакупки».

Поиском подрядчика для реставрации занимается Министерство культуры РФ, объявление об этом разместили 9 октября. Итоги торгов подведут 29 октября.

Земская больница — это медицинское учреждение, созданное после земской реформы 1864 года. Такие больницы стали первой формой общедоступной медицины в России, ориентированной на сельское население.

Объект, расположенный на улице Карла Маркса напротив дома № 51, является памятником местного значения. Как следует из проекта контракта, здание использует Рыбинская епархия Русской православной церкви.

Ранее здесь размещалась поликлиника, однако с 2021 года зданием занимается епархия | Источник: «Яндекс Карты»Ранее здесь размещалась поликлиника, однако с 2021 года зданием занимается епархия | Источник: «Яндекс Карты»

Ранее здесь размещалась поликлиника, однако с 2021 года зданием занимается епархия

Источник:

«Яндекс Карты»

Постройку возвели в 1867 году для размещения земской больницы, названной Александровской — в честь спасения императора Александра II во время первого покушения, совершенного в 1866 году. В 1889 году к основному корпусу пристроили домовую церковь, освященную во имя святого Александра Невского — в благодарность за избавление императора Александра III и его семьи от гибели при крушении царского поезда.

«Здание выполнено в стиле позднего классицизма, характерного для общественных построек середины и второй половины XIX века», — добавили в службе охраны культурного наследия Ярославской области.

В 2021 году местная епархия приступила к восстановлению здания. После ремонта в нем хотели разместить некоммерческое паллиативное отделение. Работы велись несколько лет, однако для полноценной реставрации потребовался комплексный подход.

Реставрационные работы должны завершить к концу февраля 2028 года.

«Превышение объемов и стоимости работ, произошедшее по вине подрядчика, государственным заказчиком не оплачивается», — уточняется в документе.

Напомним, что летом 2025 года в Данилове выставили на продажу четырехэтажное кирпичное здание бывшей районной больницы за 41,3 миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Реставрация Больница Минкульт РФ Данилов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление