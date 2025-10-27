НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город В Ярославле землю у известного ТЦ размежуют под новое строительство

О каком участке идет речь

В Дзержинском районе собираются размежевать землю под новое строительство

В Ярославле ООО «Аксон» собирается размежевать землю в Дзержинском районе под строительство производственных и складских объектов. Постановление, разрешающее выполнить проект планировки и межевания данной территории, подписал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Участок, на котором планируется строительство, ограничен проспектом Дзержинского, улицей Громова и железнодорожными путями.

«Источник финансирования работ — собственные средства ООО „Аксон“ с безвозмездной передачей проекта в собственность Ярославля», — оговаривается в документе.

На территории, где запланировано межевание уже находятся различные производственные, складские и торговые объекты. Рядом расположен торговый центр «Аксон», торгующий преимущество строительными и отделочными материалами, мебелью, предметами интерьера.

Схема территории, которую собираются размежевать для нового строительства

По информации сервиса «Контур. Фокус», ООО «Аксон» было образовано в 2001 году, зарегистрировано в Костроме. Разрешенные виды деятельности — аренда и управление нежилым недвижимым имуществом, деятельность рекламных агентств, аренда и лизинг легковых автомобилей и другие. Чистая прибыль ООО «Аксон» на конец 2024 года составила 116 тысяч рублей. Владельцем компании на данный момент значится бизнесмен, бывший депутат Госдумы Андрей Озеров. Также он является собственником еще нескольких костромских компаний, которые работают в сфере аренды недвижимости.

Напомним, также недавно власти дали разрешение на межевание территории на улице Громова. Здесь планируется строительство домов высотой до 18 этажей.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Мэрия Ярославля
