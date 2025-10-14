В Волгограде скончался бывший военком Ярославской области

Прощание с генералом Акимовым пройдет 16 октября Источник: Евгения Бикунова / V1.RU

В Волгограде на 70-м году жизни скончался бывший военком Ярославской области, бывший командир 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии генерал Николай Акимов. Информацию об этом подтвердили нашим коллегам из V1.RU сослуживцы генерала и члены общественной организации «Генералы Волгограда».

«К сожалению, это правда, — рассказали в организации „Генералы Волгограда“. — Родился 13 октября в 1956 году и умер 13 октября в 2025-м. Ровно 69 лет ему исполнилось. Онкология, долго болел…»

Известно, что в 1977 году Николай Акимов окончил Московское общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. В 1988 году — Военную академию имени Фрунзе. В 1989 году стал начальником штаба 6-й Гвардейской отдельной мотострелковой бригады, с 1990 по 1992 год командовал 62-м мотострелковым полком, дислоцированном в Западной группе войск.

В 1997 году окончил Военную академию Генерального штаба, после чего до 2001 года командовал 20-й Гвардейской мотострелковой дивизией. С 2001 года возглавлял военный комиссариат Брянской области, с 2007 по 2009 года занимал аналогичную должность в Ярославской области. Ветеран боевых действий. Участвовал в ликвидации конфликта в Северо-Осетинской Республике, а также в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Имел ранение. Награжден орденами Мужества и «За личное мужество», многими медалями.