В Ярославле продадут помещения старого гостиного двора в центре города

Продают помещения в исторических зданиях в центре Ярославля Источник: Яндекс Панорама

В центре Ярославля выставят на продажу помещения старого гостиного двора на улице Нахимсона. Об этом говорится в постановлении мэрии от 10 октября 2025 года.

«Продать на аукционе в электронной форме помещения первого и второго этажей общей площадью 791,8 кв. м в домах № 15 и 17 на улице Нахимсона», — уточняется в документе администрации города.

Начальная цена объекта — 89 миллионов 917 тысяч рублей. Новый владелец обязан будет выполнять несколько ограничений:

«Лицо, к которому переходит право собственности на объект культурного наследия, обязано соблюдать требования к его содержанию, использованию, сохранению, обеспечению доступа, размещению наружной рекламы и установке информационных обозначений», — уточнили в мэрии Ярославля.

Здание на улице Нахимсона, 15, — это «Лавка старого гостиного двора», памятник архитектуры XVIII века, выявленный объект культурного наследия.