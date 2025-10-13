НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

5 м/c,

с-в.

 742мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Как не остаться без квартиры
Как изменится зарплата учителей
Вышла замуж за малийца
«Умные решения» в недвижимости
Сэкономить время и нервы на врачах
Разбился на квадроцикле
Почему «Локомотив» проиграл «Трактору»
Ярославна рассказала о своем хобби
Что нового в Юбилейном парке
Фоторепортаж из деревни Губцево
Город В Ярославле продадут помещения старого гостиного двора в центре города

В Ярославле продадут помещения старого гостиного двора в центре города

Их отдадут за 89,9 млн рублей

553
Продают помещения в исторических зданиях в центре Ярославля | Источник: Яндекс ПанорамаПродают помещения в исторических зданиях в центре Ярославля | Источник: Яндекс Панорама

Продают помещения в исторических зданиях в центре Ярославля

Источник:

Яндекс Панорама

В центре Ярославля выставят на продажу помещения старого гостиного двора на улице Нахимсона. Об этом говорится в постановлении мэрии от 10 октября 2025 года.

«Продать на аукционе в электронной форме помещения первого и второго этажей общей площадью 791,8 кв. м в домах № 15 и 17 на улице Нахимсона», — уточняется в документе администрации города.

Начальная цена объекта — 89 миллионов 917 тысяч рублей. Новый владелец обязан будет выполнять несколько ограничений:

«Лицо, к которому переходит право собственности на объект культурного наследия, обязано соблюдать требования к его содержанию, использованию, сохранению, обеспечению доступа, размещению наружной рекламы и установке информационных обозначений», — уточнили в мэрии Ярославля.

Здание на улице Нахимсона, 15, — это «Лавка старого гостиного двора», памятник архитектуры XVIII века, выявленный объект культурного наследия.

Дом № 17 на этой же улице входит в ансамбль гостиного двора и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения — «Лавки старого гостиного двора». Он включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Мэрия Торги Лавка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
52 минуты
А когда уже наконец выставят на продажу само здание мэрии со всеми потрохами ?
Гость
1 час
На два цветомузыкальных фонтана хватит и останется ещё какой-нибудь парк изуродовать...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление