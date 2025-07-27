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Пустые помещения и вещи под потолком: показываем изнутри старейший ТЦ Ярославля

Обзор ТРК «Альтаир»

780
3 комментария
Обзор торгового центра «Альтаир» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбзор торгового центра «Альтаир» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обзор торгового центра «Альтаир» в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Один из крупнейших торговых центров Ярославля располагается на окраине Брагина. ТРК «Альтаир» открыли в 2006 году, хотя часть строительных работ продолжалась до 2008 года. Торговый центр занимает 130 000 кв. м., из них 60 000 занимает торговая площадь. включается в себя десятки магазинов, кинотеатр, развлекательный центр, фудкорт и с недавнего времени комплекс с банями и бассейнами.

В «Альтаире» находятся все необходимые магазины: от аптек и игрушек, до электроники и книг. Некоторые гиганты торговли находятся в ТЦ с открытия, другие закрываются и освобождают площади. Так в 2022 году объявил о завершении работы гипермаркет «Карусель».

Фотограф 76.RU изучил коридоры главного торгового центра Дзержинского района. В этом материале показываем, что сейчас со старейшим ТЦ Ярославля.

Торговый центр стоит на выезде из Ярославля в Дзержинском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТорговый центр стоит на выезде из Ярославля в Дзержинском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговый центр стоит на выезде из Ярославля в Дзержинском районе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории комплекса имеется пруд, который зимой используется под каток | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа территории комплекса имеется пруд, который зимой используется под каток | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории комплекса имеется пруд, который зимой используется под каток

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле пруда стоит часовня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВозле пруда стоит часовня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле пруда стоит часовня

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Парковка раньше вмещала до 1700 машин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПарковка раньше вмещала до 1700 машин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Парковка раньше вмещала до 1700 машин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но сейчас часть парковки занимает «Термолэнд» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо сейчас часть парковки занимает «Термолэнд» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но сейчас часть парковки занимает «Термолэнд»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь заглянем внутрь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТеперь заглянем внутрь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь заглянем внутрь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На втором этаже находится кинотеатр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа втором этаже находится кинотеатр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На втором этаже находится кинотеатр

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Над обувным магазином есть фудкорт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНад обувным магазином есть фудкорт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Над обувным магазином есть фудкорт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь представлены известные ярославцам заведения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь представлены известные ярославцам заведения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь представлены известные ярославцам заведения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Китайские бренды присутствуют в «Альтаире» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКитайские бренды присутствуют в «Альтаире» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Китайские бренды присутствуют в «Альтаире»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо известных магазинов одежды, встречаются мнее популярные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо известных магазинов одежды, встречаются мнее популярные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо известных магазинов одежды, встречаются мнее популярные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Косметика и парфюм найдется в ТЦ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКосметика и парфюм найдется в ТЦ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Косметика и парфюм найдется в ТЦ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее здесь располагался гипермаркет «Карусель» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРанее здесь располагался гипермаркет «Карусель» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее здесь располагался гипермаркет «Карусель»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Новые помещения сдаются в аренду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовые помещения сдаются в аренду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новые помещения сдаются в аренду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В одном из магазинов вещи висят чуть-ли не на потолке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ одном из магазинов вещи висят чуть-ли не на потолке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В одном из магазинов вещи висят чуть-ли не на потолке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но большинство площадей до сих пор пустуют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо большинство площадей до сих пор пустуют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но большинство площадей до сих пор пустуют

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Половину бывшей «Карусели» занял магазин одежды «МегаЦентр» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоловину бывшей «Карусели» занял магазин одежды «МегаЦентр» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Половину бывшей «Карусели» занял магазин одежды «МегаЦентр»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из продуктовых остался лишь «Smart» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз продуктовых остался лишь «Smart» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из продуктовых остался лишь «Smart»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И «FixPrice» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ «FixPrice» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И «FixPrice»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Найдется и магазин для животных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНайдется и магазин для животных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Найдется и магазин для животных

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Читай-городе» продаются книги и различная канцелярия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Читай-городе» продаются книги и различная канцелярия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Читай-городе» продаются книги и различная канцелярия

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном в магазинах продают женскую одежду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ основном в магазинах продают женскую одежду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном в магазинах продают женскую одежду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И немного для мужчин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ немного для мужчин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И немного для мужчин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Альтаире» несколько магазинов с ювелирными украшениями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Альтаире» несколько магазинов с ювелирными украшениями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Альтаире» несколько магазинов с ювелирными украшениями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же несколько магазинов с электроникой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак же несколько магазинов с электроникой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же несколько магазинов с электроникой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Familia»&nbsp;— не самый большой магазин в «Альтаире» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Familia»&nbsp;— не самый большой магазин в «Альтаире» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Familia» — не самый большой магазин в «Альтаире»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На -1 этаже находится гипермаркет «Семья» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа -1 этаже находится гипермаркет «Семья» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На -1 этаже находится гипермаркет «Семья»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для детей найдутся магазины с одеждой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля детей найдутся магазины с одеждой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для детей найдутся магазины с одеждой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И с игрушками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ с игрушками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И с игрушками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторая часть помещений в «Альтаире» закрыта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторая часть помещений в «Альтаире» закрыта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторая часть помещений в «Альтаире» закрыта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Строймаркете» все для дома, а в «Zaмании» отдыхают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Строймаркете» все для дома, а в «Zaмании» отдыхают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Строймаркете» все для дома, а в «Zaмании» отдыхают

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Посреди коридоров встречаются различные островки. Тут, например, можно запустить поезд за 50 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосреди коридоров встречаются различные островки. Тут, например, можно запустить поезд за 50 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посреди коридоров встречаются различные островки. Тут, например, можно запустить поезд за 50 рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По торговому центру предлагают покататься на ховербордах и различных машинках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо торговому центру предлагают покататься на ховербордах и различных машинках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По торговому центру предлагают покататься на ховербордах и различных машинках

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для взрослых есть другие развлечения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля взрослых есть другие развлечения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для взрослых есть другие развлечения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с банкоматами продают кофе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРядом с банкоматами продают кофе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с банкоматами продают кофе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Последним открытием в «Альтаире» стал&nbsp;— «Термолэнд» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоследним открытием в «Альтаире» стал&nbsp;— «Термолэнд» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Последним открытием в «Альтаире» стал — «Термолэнд»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На островках продают различные аксессуары | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа островках продают различные аксессуары | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На островках продают различные аксессуары

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть островок с лотерейными билетами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть островок с лотерейными билетами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть островок с лотерейными билетами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А так же с парфюмом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА так же с парфюмом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А так же с парфюмом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На входе стоит аптека | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа входе стоит аптека | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На входе стоит аптека

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Местами «Альтаир» выглядит опустевшим | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестами «Альтаир» выглядит опустевшим | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местами «Альтаир» выглядит опустевшим

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы посещали другие торговые центры Ярославля:

  • обзор торгового комплекса, в который вложили десятки миллионов долларов;

  • как выглядит изнутри ярославский торговый центр с 20-летней историей;

  • чем наполнен нетипичный ТЦ в спальном районе Ярославля;

  • показываем, как выглядит торговый центр, откуда сбежал почти весь бизнес.

Ходите в «Альтаир»?

Только ради развлечения
Хожу часто. Удобно, что не нужно ездить в центр
Нет, я лучше посещу другие торговые центры
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Комментарии
3
Гость
43 минуты
На самом деле достаточно интересное место. Можно было написать и про оборонку, и про подземные этажи, и про зеков (не знаю факт это или урбан ледженд). Но в итоге получился материал типа "пошёл пофоткаю соседний торговый центр".
Гость
34 минуты
Массовые банкротства, гарантированы, губернатор увеличил налоги на недвижимость, отменены налоговые льготы, значительно повышены цены на электричество и другие коммунальные услуги,,, большинство станет жить хуже,, это очевидно,, но надо потерпеть,, надо потерпеть,,
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