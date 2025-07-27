Город Фоторепортаж Пустые помещения и вещи под потолком: показываем изнутри старейший ТЦ Ярославля
Пустые помещения и вещи под потолком: показываем изнутри старейший ТЦ Ярославля
Обзор ТРК «Альтаир»
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Один из крупнейших торговых центров Ярославля располагается на окраине Брагина. ТРК «Альтаир» открыли в 2006 году, хотя часть строительных работ продолжалась до 2008 года. Торговый центр занимает 130 000 кв. м., из них 60 000 занимает торговая площадь. включается в себя десятки магазинов, кинотеатр, развлекательный центр, фудкорт и с недавнего времени комплекс с банями и бассейнами.
В «Альтаире» находятся все необходимые магазины: от аптек и игрушек, до электроники и книг. Некоторые гиганты торговли находятся в ТЦ с открытия, другие закрываются и освобождают площади. Так в 2022 году объявил о завершении работы гипермаркет «Карусель».
Фотограф 76.RU изучил коридоры главного торгового центра Дзержинского района. В этом материале показываем, что сейчас со старейшим ТЦ Ярославля.
Ранее мы посещали другие торговые центры Ярославля:
обзор торгового комплекса, в который вложили десятки миллионов долларов;