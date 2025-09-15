НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Частично открылось мощение»: в центре Ярославля обнажилась старинная булыжная мостовая

«Частично открылось мощение»: в центре Ярославля обнажилась старинная булыжная мостовая

Что о находке говорят эксперты

469
В Ярославле обнаружили старинную мостовую | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле обнаружили старинную мостовую

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля во время дорожного ремонта на Советской улице обнаружили старинную булыжную мостовую. По словам экспертов, частично она состоит из большемерного кирпича. Об этом 15 сентября рассказала градозащитница Ольга Мазанова.

«Я направила в Госслужбу охраны ОКН ЯО запрос по булыжной мостовой и по сохранности объекта культурного наследия федерального значения „Культурный слой Ярославля 11-17 вв“. Частично открылось мощение историческим большемерным кирпичом, по размеру — 17 века. Скорее всего, из снесенного храма Варвары Великомученицы», — рассказала Ольга Мазанова.

Булыжная мостовая — твердое дорожное покрытие, выложенное из обычного необработанного булыжника.

Под асфальтом оказались булыжники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под асфальтом оказались булыжники

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть камней выглядят поврежденными | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть камней выглядят поврежденными

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Градозащитники просят сохранить мостовую | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Градозащитники просят сохранить мостовую

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории проводили работы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории проводили работы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

76.RU сделал запрос в мэрию Ярославля, чтобы узнать, какие меры будут приняты во время дорожного ремонта. Также мы обратились за комментарием в Государственную службу охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

В июне 2024 года во время дорожного ремонта на Богоявленской площади горожане заметили горы камней в самом центре площади. Очевидцы, предположили, что под асфальтом нашли старинную мостовую. Позже власти объяснили, что камни не представляли ценности и к мостовой не относились.

Гость
16 минут
Кака открылось это "мощение" так и закроется.Нечего страдать ерундой
Гость
40 минут
Уже было на набережной при ремонте, варварски сгребли и типа на хранение отправили, как и чугунный забор, как оно там поживает кстати? Так и тут соскребут и поверх новый асфальт, какая к черту история.
