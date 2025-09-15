«Частично открылось мощение»: в центре Ярославля обнажилась старинная булыжная мостовая

В Ярославле обнаружили старинную мостовую Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля во время дорожного ремонта на Советской улице обнаружили старинную булыжную мостовую. По словам экспертов, частично она состоит из большемерного кирпича. Об этом 15 сентября рассказала градозащитница Ольга Мазанова.

«Я направила в Госслужбу охраны ОКН ЯО запрос по булыжной мостовой и по сохранности объекта культурного наследия федерального значения „Культурный слой Ярославля 11-17 вв“. Частично открылось мощение историческим большемерным кирпичом, по размеру — 17 века. Скорее всего, из снесенного храма Варвары Великомученицы», — рассказала Ольга Мазанова.

Булыжная мостовая — твердое дорожное покрытие, выложенное из обычного необработанного булыжника.

76.RU сделал запрос в мэрию Ярославля, чтобы узнать, какие меры будут приняты во время дорожного ремонта. Также мы обратились за комментарием в Государственную службу охраны объектов культурного наследия Ярославской области.