Ярославцев предупредили об отключениях телерадиосигнала

Ярославцев предупредили о сбоях в телевещании Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На неделе с 15 по 21 сентября могут возникнуть сбои в телевещании в Ярославской области. Об этом предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

«На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», — сообщили в РТСР.

16 сентября работы запланированы в пункте вещания в селе Пужбол Ростовского района. В период с 10:00 до 16:00 могут возникнуть перебои в работе каналов РТСР-1, РТСР-2, а также «Радио России» (106,1 МГц).

17 сентября в период с 10:00 до 16:00 могут возникнуть сбои в вещании телеканала «Дисней» в Рыбинске.

18 сентября с 11:00 до 17:00 работы пройдут на пункте в деревне Михалково Гаврилов-Ямского района, на этом фоне могут возникнуть сбои в работе РТСР-1 и РТСР-2.