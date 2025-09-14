НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

3 м/c,

ю-з.

 766мм 46%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,38
EUR 99,33
Афиша на выходные
Гуляем по заброшенному заводу
Пожар в кафе
Ярославский бренд покорил Россию
Отзыв о Сочи
Фоторепортаж с окраины
Световые деревья и шезлонги
ДТП со «скорой»
«Локомотив» проиграл «Драконам»
Погода на выходные
Город Ярославцев предупредили об отключениях телерадиосигнала

Ярославцев предупредили об отключениях телерадиосигнала

Каких телеканалов и радиостанций это коснется

71
Ярославцев предупредили о сбоях в телевещании | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев предупредили о сбоях в телевещании | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о сбоях в телевещании

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На неделе с 15 по 21 сентября могут возникнуть сбои в телевещании в Ярославской области. Об этом предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

«На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», — сообщили в РТСР.

16 сентября работы запланированы в пункте вещания в селе Пужбол Ростовского района. В период с 10:00 до 16:00 могут возникнуть перебои в работе каналов РТСР-1, РТСР-2, а также «Радио России» (106,1 МГц).

17 сентября в период с 10:00 до 16:00 могут возникнуть сбои в вещании телеканала «Дисней» в Рыбинске.

18 сентября с 11:00 до 17:00 работы пройдут на пункте в деревне Михалково Гаврилов-Ямского района, на этом фоне могут возникнуть сбои в работе РТСР-1 и РТСР-2.

К первому и второму мультикомплексам (РТСР-1 и РТСР-2) относятся телеканалы: Первый, «Россия-1», «Матч!», НТВ, Пятый канал, «Россия. Культура», «Карусель», ОТР, ТВЦ, «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Dомашний», «ТВ-3», «Звезда», ТНТ, «МИР», «МузТВ».

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Телевещание Радио Сбои в работе
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Как не попасть в „чикагскую семерку“?» Психолог — о том, почему люди живут всю жизнь и не ездят на море
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление