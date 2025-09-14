Ярославцев предупредили об отключениях телерадиосигнала

На неделе с 15 по 21 сентября могут возникнуть сбои в телевещании в Ярославской области. Об этом предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.
«На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», — сообщили в РТСР.
16 сентября работы запланированы в пункте вещания в селе Пужбол Ростовского района. В период с 10:00 до 16:00 могут возникнуть перебои в работе каналов РТСР-1, РТСР-2, а также «Радио России» (106,1 МГц).
17 сентября в период с 10:00 до 16:00 могут возникнуть сбои в вещании телеканала «Дисней» в Рыбинске.
18 сентября с 11:00 до 17:00 работы пройдут на пункте в деревне Михалково Гаврилов-Ямского района, на этом фоне могут возникнуть сбои в работе РТСР-1 и РТСР-2.
К первому и второму мультикомплексам (РТСР-1 и РТСР-2) относятся телеканалы: Первый, «Россия-1», «Матч!», НТВ, Пятый канал, «Россия. Культура», «Карусель», ОТР, ТВЦ, «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Dомашний», «ТВ-3», «Звезда», ТНТ, «МИР», «МузТВ».