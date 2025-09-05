НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Инфографика Припомнили коммунальные аварии и цены в квитках: ярославцы высказались о работе своих УК

Припомнили коммунальные аварии и цены в квитках: ярославцы высказались о работе своих УК

Читатели приняли участие в опросе 76.RU

Ярославцы высказались о своих управляющих компаниях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы высказались о своих управляющих компаниях

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Редакция 76.RU решила выяснить, как читатели относятся к своим управляющим компаниям. В телеграм-канале мы проводили два этапа опроса, где жители Ярославля подробно могли рассказать о том, что их устраивает в работе УК, или, напротив, чем недовольны люди.

Первый этап мы проводили 26 августа, второй — 27 августа. Публикуем результаты исследования.

Всего в опросе приняли участие больше тысячи человек. В результате выяснилось, что 23% участников вообще не в курсе, какая управляющая компания обслуживает их дома.

Не все ярославцы в курсе, какая УК обслуживает их дом | Источник: Анастасия Суматохина / Городские медиа

Не все ярославцы в курсе, какая УК обслуживает их дом

Источник:

Анастасия Суматохина / Городские медиа

Половина опрошенных рассказала, что их управляющая компания обслуживает дом больше пяти лет. 26% жильцов не в курсе, на протяжении какого времени заключен договор.

Половина опрошенных несколько лет сотрудничает со своей управляющей компанией | Источник: Анастасия Суматохина / Городские медиа

Половина опрошенных несколько лет сотрудничает со своей управляющей компанией

Источник:

Анастасия Суматохина / Городские медиа

Следующий вопрос был о жалобах. Судя по данным опроса, большинство жильцов не жалуются на работу своей управляющей компании. В 32% случаев собственники квартир написали меньше 10 жалоб за год. В 13% — от 10 до 20. Еще 16% опрошенных жаловались на свою УК больше 20 раз за год.

Чаще ярославцы не жалуются на работу управляющей компании | Источник: Анастасия Суматохина / Городские медиа

Чаще ярославцы не жалуются на работу управляющей компании

Источник:

Анастасия Суматохина / Городские медиа

При этом всего 28% читателей 76.RU полностью довольны работой своей «управляшки». А вот 72% имеют какие-либо претензии.

Большинство читателей 76.RU недовольны работой своей УК | Источник: Анастасия Суматохина / Городские медиа

Большинство читателей 76.RU недовольны работой своей УК

Источник:

Анастасия Суматохина / Городские медиа

31% опрошенных рассказали, что в их домах за последний год не было коммунальных аварий. Еще 29% сообщили, что у них была одна-две аварии. 21% проголосовал за вариант «от двух до пяти». Оставшиеся 19% сообщили, что у них было больше пяти коммунальных ЧП за год.

Данные об авариях в многоквартирных домах по итогам опроса читателей 76.RU | Источник: Анастасия Суматохина / Городские медиа

Данные об авариях в многоквартирных домах по итогам опроса читателей 76.RU

Источник:

Анастасия Суматохина / Городские медиа

Уборка в подъезде и во дворах тоже вызывает вопросы у людей. По данным опроса, 66% читателей 76.RU недовольны ее качеством. А оставшихся 34% все устраивает.

Итоги опроса про уборку | Источник: Анастасия Суматохина / Городские медиа

Итоги опроса про уборку

Источник:

Анастасия Суматохина / Городские медиа

В 40% случаев жители многоквартирных домов платят своим управляющим компаниям от тысячи до двух тысяч рублей ежемесячно. Еще 24% отдают от двух до пяти тысяч рублей. 20% опрошенных рассказали, что их платеж составляет меньше тысячи ежемесячно. А 16% отдают больше пяти тысяч рублей.

Люди рассказали, сколько платят в месяц за содержание дома | Источник: Анастасия Суматохина / Городские медиа

Люди рассказали, сколько платят в месяц за содержание дома

Источник:

Анастасия Суматохина / Городские медиа

При этом 83% опрошенных недовольны тем, сколько им приходится платить своей УК. А оставшиеся 17% рассказали, что считают сумму справедливой.

Многих не устраивает сумма, которую приходится отдавать управляющей компании | Источник: Анастасия Суматохина / Городские медиа

Многих не устраивает сумма, которую приходится отдавать управляющей компании

Источник:

Анастасия Суматохина / Городские медиа

Ранее мы также публиковали инструкцию о том, как правильно провести общедомовое собрание собственников.

А вас устраивает ваша управляющая компания?

Да, мне все нравится
Нет, у меня есть вопросы
Отвечу в комментариях
Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Ксения Ткаченко
Ксения Ткаченко
редактор Telegram-канала
Управляющая компания Мнения ярославцев Многоквартирный дом
