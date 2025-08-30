НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Отсрочка не спасет: теперь решение о призыве будет действовать целый год

Отсрочка не спасет: теперь решение о призыве будет действовать целый год

Правила об отправке на военную службу изменили

Рассказываем, что изменилось | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUРассказываем, что изменилось | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Рассказываем, что изменилось

Источник:
Олег Федоров / CHITA.RU

Решение об отправке призывника в часть будет действовать в течение года с момента принятия решения в период осеннего или весеннего призыва, если по какой-то причине он не будет отправлен с первого раза. Правительство России скорректировало правила призыва на военную службу, о чем говорится в постановлении, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Ранее решение о призыве военнослужащего «сгорало» по истечении текущего призыва.

«Если призывник, в отношении которого принято решение о призыве на военную службу, не отправлен к месту прохождения военной службы в период осуществления призыва на военную службу, в котором оно было принято, указанное решение подлежит исполнению в следующие периоды осуществления призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, с учетом сверки военным комиссариатом муниципального образования (муниципальных образований) данных воинского учета», — сказано в документе.

Такому призывнику при необходимости могут направляться повестки для уточнения вопросов воинского учета.

Если у призывника появляются основания для отсрочки или освобождения от службы (например, проблемы со здоровьем или другие законные причины), он имеет право сообщить об этом в военкомат. Для этого нужно подать заявление и приложить документы, подтверждающие обстоятельства. Сделать это можно либо на бумаге, либо через портал «Госуслуги», но обязательно до даты отправки на службу, указанной в повестке.

Сегодня министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Коллегии Минобороны России заявил об увеличении плана набора на военную службу по контракту.

Женя Авербах
корреспондент
Призыв Правительство Служба в армии
