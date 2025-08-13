НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
На Ярославль надвигается непогода: когда обрушится гроза

На Ярославль надвигается непогода: когда обрушится гроза

Стоит взять с собой зонт

1 005
5 комментариев
В Ярославской области ожидается гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области ожидается гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ожидается гроза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

13 августа в Ярославской области ожидается гроза. Также может начаться кратковременный дождь. Такая погода продержится в регионе до шести вечера 14 августа.

«При грозе усиление северо-западного ветра порывами 15 м/с», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.

Горожан попросили быть внимательнее и осторожнее.

«Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.

Ранее метеорологи центра «Фобос» дали прогноз погоды на неделю. С 11 по 17 августа жителей Центральной России ждет неоднородная погода. Примерно до среды над Русской равниной будут висеть дождевые облака.

Прогноз по дням в Ярославской области также можно узнавать в режиме онлайн в сервисе «Погода 76.RU».

Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Комментарии
5
Гость
2 часа
Каждый день пишут одно и тоже на 2 часа спрогнозировать не могут, судя по этим статьям она еще месяц будет надвигаться.
Гость
1 час
Опять надвигается, никак не надвинется... Прогнозёры, блин!
Читать все комментарии
