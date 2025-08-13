На Ярославль надвигается непогода: когда обрушится гроза

13 августа в Ярославской области ожидается гроза. Также может начаться кратковременный дождь. Такая погода продержится в регионе до шести вечера 14 августа.
«При грозе усиление северо-западного ветра порывами 15 м/с», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.
Горожан попросили быть внимательнее и осторожнее.
«Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.
Ранее метеорологи центра «Фобос» дали прогноз погоды на неделю. С 11 по 17 августа жителей Центральной России ждет неоднородная погода. Примерно до среды над Русской равниной будут висеть дождевые облака.
Прогноз по дням в Ярославской области также можно узнавать в режиме онлайн в сервисе «Погода 76.RU».