На популярный ярославский парк потратят еще 22 млн рублей после провального благоустройства

В Ярославле благоустроят популярный парк Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начали искать подрядчика, который выполнит второй этап благоустройства парка Судостроителей во Фрунзенском районе. За работы готовы заплатить максимум 22 миллиона 46 тысяч 778 рублей.

В парке планируют сделать освещение.

«Выполнить на объекте работы по благоустройству территории парка „Судостроителей“ Фрунзенского района Ярославля (2 этап) (наружные сети электроосвещения) предусмотренные контрактом, с учетом графика производства работ», — говорится в описании закупки.

Подрядчик должен будет провести подготовительные работы, поставить оборудование, построить кабельные трассы и установить наружное освещение и подсветку. Все работы нужно выполнить до 15 октября 2025 года.

Принимать заявки от желающих будут до 19 августа. Подрядчика выберут 22 августа.

Сейчас состояние парка Судостроителей можно описать как плачевное. Местные жители жалуются на раскуроченные тропинки, вокруг них раскиданы кирпичи и доски с шурупами. На детских площадках не безопасно играть.

Благоустройством парка во Фрунзенском районе занималась скандальная компания «Ярдорремстрой», провалившая проект в Юбилейном парке. Прокуратура уже нашла нарушения. В апреле 2025 года прокуратора внесла представление мэру Артему Молчанову после срывов сроков благоустройства парков. В июле 2025 года было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при благоустройстве парка. По данным прокуратуры Ярославской области, речь идет об ущербе бюджету в размере более 14 миллионов рублей.