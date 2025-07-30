«Нарушения не устранены»: в Ярославской области оштрафовали магазины известной сети

На магазины «Светофор» наложили штрафы Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославской и Тверской областях оштрафовали магазины известной сети «Светофор». Об этом 30 июля сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. В ведомстве добавили, что до этого, 24 июля, было выпущено постановление об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов»).

«Основанием для возбуждения дела стали выявленные в ходе проверок нарушения требований законодательства: нарушение температурного режима, хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида, реализация продукции неизвестного происхождения с истекшим сроком годности и без ветеринарных сопроводительных документов. Также в продукции при исследовании ее образцов обнаружены листерии, сальмонелла, консерванты и другое», — пояснили в Россельхознадзоре.

Также в надзорном органе добавили, что с начала 2025 года Россельхознадзор проверил в на территории Тверской и Ярославской областей 39 магазинов сети «Светофор». В мае в ведомстве отмечали, что в 12 из 18 магазинов «Светофор» в Ярославской области выявлены нарушения. Были выданы предписания на уничтожение продукции животного происхождения (свинина, субпродукты, рыбная продукция) в общем объеме 205,02 кг. Также выдвигалось требование об устранении выявленных нарушений.

Однако после наступления срока исполнения предписания Управлением было установлено, что нарушения устранены не в полном объеме.

Следующим шагом воздействия на недобросовестных продавцов стали штрафы.

Наказанием нарушителям по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ предусмотрен административный штраф на граждан в размере 2-4 тысячи рублей, на должностных лиц — 20-30 тысяч рублей, на предпринимателей, работающих без образования юридического лица, — 30-40 тысяч рублей, на юридических лиц — 300-600 тысяч рублей. Также возможна конфискация предметов административного правонарушения.