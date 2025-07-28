Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке WhatsApp и VPN

В Роскомнадзоре россиян призвали доверять только официальным данным. С таким заявлением контролирующий орган выступил на фоне слухов о блокировке мессенджера WhatsApp и VPN-сервисов.
В ведомстве напомнили, что все решения об ограничении доступа к ресурсам доводят до сведения граждан через официальные каналы коммуникации.
— Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации. Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке, — добавили в ведомстве.