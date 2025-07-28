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Город Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке WhatsApp и VPN

Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке WhatsApp и VPN

В ведомстве призвали доверять только официальной информации

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Мессенджер обрел популярность в России в середине 2010-х | Источник: Владислав ЛоншаковМессенджер обрел популярность в России в середине 2010-х | Источник: Владислав Лоншаков

Мессенджер обрел популярность в России в середине 2010-х

Источник:

Владислав Лоншаков

В Роскомнадзоре россиян призвали доверять только официальным данным. С таким заявлением контролирующий орган выступил на фоне слухов о блокировке мессенджера WhatsApp и VPN-сервисов.

В ведомстве напомнили, что все решения об ограничении доступа к ресурсам доводят до сведения граждан через официальные каналы коммуникации.

— Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации. Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке, — добавили в ведомстве.

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