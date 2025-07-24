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Город Герб Ростовского округа Ярославской области коронуют: почему

Герб Ростовского округа Ярославской области коронуют: почему

Депутаты предварительно одобрили новую геральдику

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5 комментариев
У Ростовского округа на гербе появится корона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Ростовский район / Vk.comУ Ростовского округа на гербе появится корона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Ростовский район / Vk.com

У Ростовского округа на гербе появится корона

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Ростовский район / Vk.com

Комиссии Думы Ростовского муниципального округа Ярославской области поддержали решение изменить герб Ростовского округа. К изображению оленя с золотыми рогами на червленом поле с участком зеленой земли добавится сверху золотая корона. Соответствующие изменения прописаны в проекте постановления думы округа «Об установлении официальных символов Ростовского округа».

Оказалось, что использование короны в гербе — рекомендация Геральдического совета при президенте РФ.

«Согласно рекомендациям, разработанным и утвержденным Геральдическим советом при президенте РФ при преобразовании района в округ используются официальные символы района. Единственное отличие, которое появилось при доработках методических рекомендаций, — это новый символ (корона). Короны характеризуют статус муниципального образования — муниципальный район, муниципальный округ или городской округ. Для каждой группы муниципальных образований разработана своя корона. Вид короны для муниципальных образований — „о пяти видимых заостренных чередующихся зубцах“», — пояснил порталу 76.RU начальник управления делами Думы Ростовского муниципального округа Ярославской области Руслан Ахметов.

Получается, такие короны могут появиться у всех муниципальных округов Ярославской области, которые в ходе муниципальной реформы возникли из муниципальных районов Ярославской области.

К гербу, который был у Ростовского района (справа) добавится новый элемент | Источник: Ростовский район / Vk.comК гербу, который был у Ростовского района (справа) добавится новый элемент | Источник: Ростовский район / Vk.com

К гербу, который был у Ростовского района (справа) добавится новый элемент

Источник:

Ростовский район / Vk.com

Населенным пунктам сейчас также позволено иметь свою геральдическую символику, чего раньше не было. В Ростовской думе решили закрепить такое право за тремя населенными пунктами — Ростовом Великим, поселками Семибратово и Петровское, так как они имели ее и раньше.

Окончательное решение по вопросу нового облика геральдических символов будет принято Думой Ростовского округа 31 июля.

Короны как дополнение к гербам были разработаны и утверждены Геральдическим советом в 2005 году в связи с началом реформы системы местного самоуправления. На сайте совета проясняется, что корона в геральдике — не символ строя, а обозначение статуса и достоинства. Муниципалитет вправе пользоваться короной лишь в соответствии со своим рангом и статусом.

Напомним, муниципальная реформа прошла в Ярославской области в 2024 году. Вместо районов в регионе созданы муниципальные округа. В них объединили входящие в бывшие районы поселения. У каждого округа единый глава (глав поселений уже нет), общий бюджет, имущество, общая система закупок, единые правила благоустройства и другие регламенты. Всего создано 17 муниципальных округов и два городских округа — Ярославль и Рыбинск.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ростов Великий Герб
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Комментарии
5
Гость
18 минут
Эта корона будет стоить бюджету огромных денег и похоже у чиновников разыгрался аппетит, короны развешивать, если сами чиновники на свои пустые головы короны не повесят. Скоро все коронованные в Ростове да и Великом еще, ходить будут!.... А проблемы города так и останутся... вечными!
Гость
1 час
С появлением короны в городе появится реанимобиль и очистные? Коммуникации сгнившиезаменят? После переименования в Ростов Великий ничего для горожан не изменилось. А денег на все эти переименования и изменения герба не мало тратится
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