Герб Ростовского округа Ярославской области коронуют: почему

Комиссии Думы Ростовского муниципального округа Ярославской области поддержали решение изменить герб Ростовского округа. К изображению оленя с золотыми рогами на червленом поле с участком зеленой земли добавится сверху золотая корона. Соответствующие изменения прописаны в проекте постановления думы округа «Об установлении официальных символов Ростовского округа».
Оказалось, что использование короны в гербе — рекомендация Геральдического совета при президенте РФ.
«Согласно рекомендациям, разработанным и утвержденным Геральдическим советом при президенте РФ при преобразовании района в округ используются официальные символы района. Единственное отличие, которое появилось при доработках методических рекомендаций, — это новый символ (корона). Короны характеризуют статус муниципального образования — муниципальный район, муниципальный округ или городской округ. Для каждой группы муниципальных образований разработана своя корона. Вид короны для муниципальных образований — „о пяти видимых заостренных чередующихся зубцах“», — пояснил порталу 76.RU начальник управления делами Думы Ростовского муниципального округа Ярославской области Руслан Ахметов.
Получается, такие короны могут появиться у всех муниципальных округов Ярославской области, которые в ходе муниципальной реформы возникли из муниципальных районов Ярославской области.
Населенным пунктам сейчас также позволено иметь свою геральдическую символику, чего раньше не было. В Ростовской думе решили закрепить такое право за тремя населенными пунктами — Ростовом Великим, поселками Семибратово и Петровское, так как они имели ее и раньше.
Окончательное решение по вопросу нового облика геральдических символов будет принято Думой Ростовского округа 31 июля.
Короны как дополнение к гербам были разработаны и утверждены Геральдическим советом в 2005 году в связи с началом реформы системы местного самоуправления. На сайте совета проясняется, что корона в геральдике — не символ строя, а обозначение статуса и достоинства. Муниципалитет вправе пользоваться короной лишь в соответствии со своим рангом и статусом.
Напомним, муниципальная реформа прошла в Ярославской области в 2024 году. Вместо районов в регионе созданы муниципальные округа. В них объединили входящие в бывшие районы поселения. У каждого округа единый глава (глав поселений уже нет), общий бюджет, имущество, общая система закупок, единые правила благоустройства и другие регламенты. Всего создано 17 муниципальных округов и два городских округа — Ярославль и Рыбинск.