«Мощности исчерпаны»: в Ярославской области закроют мусорный полигон

В Ярославской области закроют мусорный полигон, который расположен в Ростове Великом. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Мощности полигона исчерпаны, и в следующем году он будет закрыт», — отметил глава региона.
При этом в Ярославской области хотят построить два мусороперерабатывающих завода — в Рыбинском и Ярославском округах.
«Сейчас в регионе нет таких комплексов, необходимы и новые станции сортировки дополнительно к пяти имеющимся. Они обрабатывают более 60% твердых коммунальных отходов. При этом глава государства Владимир Владимирович Путин поставил задачу к 2030 году в два раза снизить объемы вывоза мусора на полигоны. Открытие новых объектов позволит достичь плановых показателей нацпроекта и довести показатель сортировки до 100%», — добавил Михаил Евраев.
По словам губернатора, строительство таких заводов требует серьезных денег. Область попытается получить финансирование, участвуя в госпрограммах и инвестиционных проектах.
Напомним, в ноябре 2024 года в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области сообщали, что два мусоросотрировочных комплекса должны появиться в Рыбинском округе у деревни Аксеново Волжского сельского поселения и в Ростовском округе у деревни Дертники Петровского сельского поселения. Оба возводятся за счет инвесторов. Кроме того, большой мусороперерабатывающий завод мощностью на 220–250 тысяч тонн отходов в год собираются строить в Ярославском округе около деревни Скоково.