«Мощности исчерпаны»: в Ярославской области закроют мусорный полигон

В Ярославской области закроют один из мусорных полигонов Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области закроют мусорный полигон, который расположен в Ростове Великом. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Мощности полигона исчерпаны, и в следующем году он будет закрыт», — отметил глава региона.

При этом в Ярославской области хотят построить два мусороперерабатывающих завода — в Рыбинском и Ярославском округах.

«Сейчас в регионе нет таких комплексов, необходимы и новые станции сортировки дополнительно к пяти имеющимся. Они обрабатывают более 60% твердых коммунальных отходов. При этом глава государства Владимир Владимирович Путин поставил задачу к 2030 году в два раза снизить объемы вывоза мусора на полигоны. Открытие новых объектов позволит достичь плановых показателей нацпроекта и довести показатель сортировки до 100%», — добавил Михаил Евраев.

По словам губернатора, строительство таких заводов требует серьезных денег. Область попытается получить финансирование, участвуя в госпрограммах и инвестиционных проектах.