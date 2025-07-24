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Город «Мощности исчерпаны»: в Ярославской области закроют мусорный полигон

«Мощности исчерпаны»: в Ярославской области закроют мусорный полигон

Об этом сообщил губернатор

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3 комментария
В Ярославской области закроют один из мусорных полигонов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области закроют один из мусорных полигонов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области закроют один из мусорных полигонов

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области закроют мусорный полигон, который расположен в Ростове Великом. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Мощности полигона исчерпаны, и в следующем году он будет закрыт», — отметил глава региона.

При этом в Ярославской области хотят построить два мусороперерабатывающих завода — в Рыбинском и Ярославском округах.

«Сейчас в регионе нет таких комплексов, необходимы и новые станции сортировки дополнительно к пяти имеющимся. Они обрабатывают более 60% твердых коммунальных отходов. При этом глава государства Владимир Владимирович Путин поставил задачу к 2030 году в два раза снизить объемы вывоза мусора на полигоны. Открытие новых объектов позволит достичь плановых показателей нацпроекта и довести показатель сортировки до 100%», — добавил Михаил Евраев.

По словам губернатора, строительство таких заводов требует серьезных денег. Область попытается получить финансирование, участвуя в госпрограммах и инвестиционных проектах.

Напомним, в ноябре 2024 года в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области сообщали, что два мусоросотрировочных комплекса должны появиться в Рыбинском округе у деревни Аксеново Волжского сельского поселения и в Ростовском округе у деревни Дертники Петровского сельского поселения. Оба возводятся за счет инвесторов. Кроме того, большой мусороперерабатывающий завод мощностью на 220–250 тысяч тонн отходов в год собираются строить в Ярославском округе около деревни Скоково.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
3
Гость
34 минуты
Давно пора, хватит принимать Московское 💩, у нас, и своего в достатке!
Гость
34 минуты
Предлагаю везти мусор в Москву
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