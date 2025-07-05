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Происшествия Над Ярославской областью сбили беспилотник

Над Ярославской областью сбили беспилотник

Что об этом известно

1 511
15 комментариев
Над Ярославской областью сбили беспилотник | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНад Ярославской областью сбили беспилотник | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Над Ярославской областью сбили беспилотник

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Над территорией Ярославской области был уничтожен один БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации вечером 5 июля.

«С 13:50 до 19:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Минобороны.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа также были уничтожены:

  • над территорией Брянской области (17 БПЛА);

  • над территорией Орловской области (11 БПЛА);

  • над территорией Смоленской области (5 БПЛА);

  • над территорией Калужской области (5 БПЛА);

  • над территорией Московского региона (5 БПЛА), в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву;

  • над территорией Курской области (2 БПЛА);

  • над территорией Республики Крым (2 БПЛА).

Напомним, что днем 5 июля в Ярославской области были замечены проблемы в работе мобильного интернета. Как объяснили власти, это случилось из-за угрозы атаки БПЛА. В 11:53 закрыли полеты в аэропорту в Туношне. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

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Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
15
Гость
1 час
и никто не пишет - а нас то за что???
Гость
1 час
И смысл отключать интернет
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