Над Ярославской областью сбили беспилотник

Над территорией Ярославской области был уничтожен один БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации вечером 5 июля.
«С 13:50 до 19:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Минобороны.
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа также были уничтожены:
над территорией Брянской области (17 БПЛА);
над территорией Орловской области (11 БПЛА);
над территорией Смоленской области (5 БПЛА);
над территорией Калужской области (5 БПЛА);
над территорией Московского региона (5 БПЛА), в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву;
над территорией Курской области (2 БПЛА);
над территорией Республики Крым (2 БПЛА).
Напомним, что днем 5 июля в Ярославской области были замечены проблемы в работе мобильного интернета. Как объяснили власти, это случилось из-за угрозы атаки БПЛА. В 11:53 закрыли полеты в аэропорту в Туношне. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».