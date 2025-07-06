Элитный ЖК у гаражей и эффектные граффити: как выглядит изнанка самой известной улицы Ярославля
Изучаем подворотни улицы Свободы
712
Улицы Свободы — одна из самых узнаваемых в Ярославле. На ней расположены исторические здания, офисы, рестораны, торговые центры и многое другое. У лицевой стороны улицы есть не менее яркие дворы, в которые можно попасть через арки. Внутри — оригинальные фасады зданий, куча граффити, заведения, коридоры из зелени и контрастные строения.
В рубрике «Изнанка Ярославля» мы показываем непарадный вид столицы Золотого кольца. В этот раз изучим дворы улицы Свободы и покажем, что скрывают всем известные дома.
Ранее мы показывали и другие улицы Ярославля:
Старинные развалины и милые безделушки дворов улицы Суркова;