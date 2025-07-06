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Город Изнанка Ярославля Фоторепортаж Элитный ЖК у гаражей и эффектные граффити: как выглядит изнанка самой известной улицы Ярославля

Элитный ЖК у гаражей и эффектные граффити: как выглядит изнанка самой известной улицы Ярославля

Изучаем подворотни улицы Свободы

712
2 комментария
Показываем дворы улицы Свободы в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем дворы улицы Свободы в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем дворы улицы Свободы в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Улицы Свободы — одна из самых узнаваемых в Ярославле. На ней расположены исторические здания, офисы, рестораны, торговые центры и многое другое. У лицевой стороны улицы есть не менее яркие дворы, в которые можно попасть через арки. Внутри — оригинальные фасады зданий, куча граффити, заведения, коридоры из зелени и контрастные строения.

В рубрике «Изнанка Ярославля» мы показываем непарадный вид столицы Золотого кольца. В этот раз изучим дворы улицы Свободы и покажем, что скрывают всем известные дома.

Начнем с Власьевской аптеки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНачнем с Власьевской аптеки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Начнем с Власьевской аптеки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Заходим в темную арку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗаходим в темную арку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заходим в темную арку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь висят ретро фотографии Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь висят ретро фотографии Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь висят ретро фотографии Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворе проходят какие-то работы. Фасад со двора желтого цвета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо дворе проходят какие-то работы. Фасад со двора желтого цвета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворе проходят какие-то работы. Фасад со двора желтого цвета

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя снаружи дом выглядит совершенно по-другому | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХотя снаружи дом выглядит совершенно по-другому | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя снаружи дом выглядит совершенно по-другому

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Следующая арка не менее творческая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСледующая арка не менее творческая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Следующая арка не менее творческая

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На стенах поэзия, на полу самокат | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа стенах поэзия, на полу самокат | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На стенах поэзия, на полу самокат

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь можно обменяться книгами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь можно обменяться книгами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь можно обменяться книгами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Проходим дальше и видим кучу зелени | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПроходим дальше и видим кучу зелени | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Проходим дальше и видим кучу зелени

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Такие гаражи выглядят интереснее обычных металлических | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТакие гаражи выглядят интереснее обычных металлических | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Такие гаражи выглядят интереснее обычных металлических

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридоры из зелени&nbsp;— отличное место для фото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоридоры из зелени&nbsp;— отличное место для фото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридоры из зелени — отличное место для фото

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вокруг столба разнообразие архитектуры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВокруг столба разнообразие архитектуры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вокруг столба разнообразие архитектуры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворе так же находится ресторанный комплекс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо дворе так же находится ресторанный комплекс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворе так же находится ресторанный комплекс

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одна арка, которая ведет нас во двор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕще одна арка, которая ведет нас во двор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одна арка, которая ведет нас во двор

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь не картины и стихи, а граффити во всю стену | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь не картины и стихи, а граффити во всю стену | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь не картины и стихи, а граффити во всю стену

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все рисунки были сделаны во время фестиваля стрит-арта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе рисунки были сделаны во время фестиваля стрит-арта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все рисунки были сделаны во время фестиваля стрит-арта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшой комикс перекрывает машина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНебольшой комикс перекрывает машина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшой комикс перекрывает машина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и дома, которые точно не вписались бы в общий вид улицы Свободы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть и дома, которые точно не вписались бы в общий вид улицы Свободы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и дома, которые точно не вписались бы в общий вид улицы Свободы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что дом предназначен только для граффити | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, что дом предназначен только для граффити | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что дом предназначен только для граффити

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Тайный проход в другой мир? Нет. Это просто обросший листвой подъезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТайный проход в другой мир? Нет. Это просто обросший листвой подъезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тайный проход в другой мир? Нет. Это просто обросший листвой подъезд

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это все, что осталось ресторана «Свои да наши» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто все, что осталось ресторана «Свои да наши» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это все, что осталось ресторана «Свои да наши»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из окон квартир за 28 миллионов видно гаражи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз окон квартир за 28 миллионов видно гаражи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из окон квартир за 28 миллионов видно гаражи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дворы в Ярославле удивительны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДворы в Ярославле удивительны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дворы в Ярославле удивительны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В них можно найти много интересного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ них можно найти много интересного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В них можно найти много интересного

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы показывали и другие улицы Ярославля:

  • Старинные развалины и милые безделушки дворов улицы Суркова;

  • За окном элитного дома — коммуналка;

  • что скрывает изнанка Волжской набережной в Ярославле;

  • Как выглядит улица Салтыкова-Щедрина с непарадной стороны.

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
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Комментарии
2
Гость
1 час
по-моему там реклама нарко магазов? хотя это по всем городам практически на каждом шагу
Гость
1 час
Уважаемый Кирилл! Снимите обновленное здание МЧС и пожарную каланчу. Нынче это украшение Красной площади Ярославля.
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