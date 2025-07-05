«Скоро открытие»: стала известна стоимость разового посещения «Термоленда» в Ярославле

В Ярославле готовится открытие «Термоленда» в ТРК «Альтаир» в Брагине. Стала известна стоимость разового посещения масштабного комплекса с банями и бассейнами.
Стоимость разового посещения в будние дни
1 час — 440 руб.;
2 часа — 880 руб.;
3 часа — 1320 руб.;
4 часа — 1760 руб.
Полный день в будни обойдется в 1990 рублей.
Стоимость разового посещения в выходные
1 час — 540 руб.;
2 часа — 1080 руб.;
3 часа — 1620 руб.;
4 часа — 2160 руб.
Полный день в выходные обойдется в 2390 рублей.
«Скоро открытие» — сообщили в соцсетях термального комплекса Termoland 4 июля 2025 года.
В термальном комплексе «Термоленд» будет оборудовано двенадцать парных и хаммамов, семь бассейнов и купелей, а также фурако, зона для детей, кафе, минеральные воды, спа-службы и теплая атмосфера.
Ранее в Ярославле запустили продажу абонементов в терминальный комплекс. Самый доступный вариант — абонемент на 25 часов посещения в течение 4 месяцев:
только будние дни — 6900 рублей;
будни и выходные — 9900 рублей.
Самый дорогой абонемент — на 100 часов в течение года — стоит 18 000 рублей и действует как в будни, так и в выходные.
Напомним, что в июне 2023 года стало известно о планах открытия большого термального комплекса в Ярославле. Под строительство термального комплекса закрыли часть магазинов в ТРК «Альтаир». Какие-то из них съехали, другие переместились на свободные места.
Изначально открыть комплекс обещали в первом квартале 2025 года. Но после срок сдачи объекта перенесли. Как объяснили в «Термоленде», потребовалось больше времени на поставку оборудования и комплектующих для многочисленных технических узлов комплекса. Теперь комплекс обещают открыть летом 2025 года.
Семейные термальные SPA-комплексы «Термоленд» с банями, саунами, бассейнами уже существуют в Москве и Подмосковье. Владельцем сети является группа компаний «Основа». В ее планы входит расширение сети. Ярославль вошел в 15 первых городов.
Группа Компаний «Основа» — девелоперская и инвестиционная компания, образованная в 2016 году. Зарегистрирована в городе Видное Московской области. По данным сервиса «Контур.Фокус», чистая прибыль группы компаний в 2023 году составила 1,3 млрд рублей.
Компания инвестирует в проекты в области искусственного интеллекта и технологии «Умный дом», работает над созданием парков отдыха и развлечений, в том числе «Термолендов» и квестов «Клаустрофобия».