НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

6 м/c,

зап.

 750мм 52%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,84
EUR 93,01
Почему не работает мобильный интернет
Закрыли аэропорт
Афиша на выходные
Топ советов по ремонту
Программа кинофестиваля
Как сохранить здоровье
Новый термальный комплекс
Плюсы и минусы отпуска в Китае
Нашли грибника
Интересный теплоход
Город «Скоро открытие»: стала известна стоимость разового посещения «Термоленда» в Ярославле

«Скоро открытие»: стала известна стоимость разового посещения «Термоленда» в Ярославле

Обзор цен

2 400
6 комментариев
Открыть «Термоленд» обещают в ближайшее время | Источник: yar.termoland.ruОткрыть «Термоленд» обещают в ближайшее время | Источник: yar.termoland.ru

Открыть «Термоленд» обещают в ближайшее время

Источник:

yar.termoland.ru

В Ярославле готовится открытие «Термоленда» в ТРК «Альтаир» в Брагине. Стала известна стоимость разового посещения масштабного комплекса с банями и бассейнами.

Стоимость разового посещения в будние дни

  • 1 час — 440 руб.;

  • 2 часа — 880 руб.;

  • 3 часа — 1320 руб.;

  • 4 часа — 1760 руб.

Полный день в будни обойдется в 1990 рублей.

Стоимость разового посещения в выходные

  • 1 час — 540 руб.;

  • 2 часа — 1080 руб.;

  • 3 часа — 1620 руб.;

  • 4 часа — 2160 руб.

Полный день в выходные обойдется в 2390 рублей.

«Скоро открытие» — сообщили в соцсетях термального комплекса Termoland 4 июля 2025 года.

В термальном комплексе «Термоленд» будет оборудовано двенадцать парных и хаммамов, семь бассейнов и купелей, а также фурако, зона для детей, кафе, минеральные воды, спа-службы и теплая атмосфера.

Ранее в Ярославле запустили продажу абонементов в терминальный комплекс. Самый доступный вариант — абонемент на 25 часов посещения в течение 4 месяцев:

  • только будние дни — 6900 рублей;

  • будни и выходные — 9900 рублей.

Самый дорогой абонемент — на 100 часов в течение года — стоит 18 000 рублей и действует как в будни, так и в выходные.

Напомним, что в июне 2023 года стало известно о планах открытия большого термального комплекса в Ярославле. Под строительство термального комплекса закрыли часть магазинов в ТРК «Альтаир». Какие-то из них съехали, другие переместились на свободные места.

Изначально открыть комплекс обещали в первом квартале 2025 года. Но после срок сдачи объекта перенесли. Как объяснили в «Термоленде», потребовалось больше времени на поставку оборудования и комплектующих для многочисленных технических узлов комплекса. Теперь комплекс обещают открыть летом 2025 года.

Семейные термальные SPA-комплексы «Термоленд» с банями, саунами, бассейнами уже существуют в Москве и Подмосковье. Владельцем сети является группа компаний «Основа». В ее планы входит расширение сети. Ярославль вошел в 15 первых городов.

Группа Компаний «Основа» — девелоперская и инвестиционная компания, образованная в 2016 году. Зарегистрирована в городе Видное Московской области. По данным сервиса «Контур.Фокус», чистая прибыль группы компаний в 2023 году составила 1,3 млрд рублей.

Компания инвестирует в проекты в области искусственного интеллекта и технологии «Умный дом», работает над созданием парков отдыха и развлечений, в том числе «Термолендов» и квестов «Клаустрофобия».

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Термоленд Альтаир
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
3 часа
Освободителям и братьям должно быть бесплатно!
Гость
3 часа
Это РРЦ, а на месте еще допов прикрутят на тыщ 100.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление