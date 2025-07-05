«Скоро открытие»: стала известна стоимость разового посещения «Термоленда» в Ярославле

Открыть «Термоленд» обещают в ближайшее время Источник: yar.termoland.ru

В Ярославле готовится открытие «Термоленда» в ТРК «Альтаир» в Брагине. Стала известна стоимость разового посещения масштабного комплекса с банями и бассейнами.

Стоимость разового посещения в будние дни

1 час — 440 руб.;

2 часа — 880 руб.;

3 часа — 1320 руб.;

4 часа — 1760 руб.

Полный день в будни обойдется в 1990 рублей.

Стоимость разового посещения в выходные

1 час — 540 руб.;

2 часа — 1080 руб.;

3 часа — 1620 руб.;

4 часа — 2160 руб.

Полный день в выходные обойдется в 2390 рублей.

«Скоро открытие» — сообщили в соцсетях термального комплекса Termoland 4 июля 2025 года.

В термальном комплексе «Термоленд» будет оборудовано двенадцать парных и хаммамов, семь бассейнов и купелей, а также фурако, зона для детей, кафе, минеральные воды, спа-службы и теплая атмосфера.

Ранее в Ярославле запустили продажу абонементов в терминальный комплекс. Самый доступный вариант — абонемент на 25 часов посещения в течение 4 месяцев:

только будние дни — 6900 рублей;

будни и выходные — 9900 рублей.

Самый дорогой абонемент — на 100 часов в течение года — стоит 18 000 рублей и действует как в будни, так и в выходные.

Напомним, что в июне 2023 года стало известно о планах открытия большого термального комплекса в Ярославле. Под строительство термального комплекса закрыли часть магазинов в ТРК «Альтаир». Какие-то из них съехали, другие переместились на свободные места.

Изначально открыть комплекс обещали в первом квартале 2025 года. Но после срок сдачи объекта перенесли. Как объяснили в «Термоленде», потребовалось больше времени на поставку оборудования и комплектующих для многочисленных технических узлов комплекса. Теперь комплекс обещают открыть летом 2025 года.

Семейные термальные SPA-комплексы «Термоленд» с банями, саунами, бассейнами уже существуют в Москве и Подмосковье. Владельцем сети является группа компаний «Основа». В ее планы входит расширение сети. Ярославль вошел в 15 первых городов.