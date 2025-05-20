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Город «Для занятий как индивидуально, так и группой»: в Ярославле обустроят площадку для йоги

«Для занятий как индивидуально, так и группой»: в Ярославле обустроят площадку для йоги

Она появится на территории парка

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5 комментариев
Ярославцы смогут заниматься йогой на специальной площадке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы смогут заниматься йогой на специальной площадке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы смогут заниматься йогой на специальной площадке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле появится площадка для занятия йогой на свежем воздухе. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на территории огороженной забором в парке Детский на проспекте Ленина планируется устройство пространства для прогулок и занятий йогой.

«Площадка для занятий йогой представляет собой зелёную лужайку, на которую можно приходить со своим инвентарём (коврик) и заниматься, как индивидуально, так и группой», — пояснили в мэрии.

Йога — совокупность практик, включающих в себе физическую тренировку, контроль дыхания и медитацию.

Площадка для йоги может появиться в Детском парке Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПлощадка для йоги может появиться в Детском парке Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На территории парка можно будет заниматься со своим инвентарем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа территории парка можно будет заниматься со своим инвентарем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Вход на площадку будет свободным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВход на площадку будет свободным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Где именно будет оборудована площадка, на данный момент не сообщается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде именно будет оборудована площадка, на данный момент не сообщается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
О сроках открытия площадки пока также не сообщается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUО сроках открытия площадки пока также не сообщается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Отметим, что на территории парка уже есть огороженная зеленая зона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОтметим, что на территории парка уже есть огороженная зеленая зона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Точных сроков открытия зоны для йоги в парке пока не озвучивали.

«В настоящий момент прорабатывается вопрос устройства зелёной лужайки для прогулок и занятий йогой в Детском парке на проспекте Ленина», — уточнили в пресс-службе администрации 15 мая.

Отметим, что этот вид активности пользуется популярностью среди ярославцев, в городе работает несколько студий, где проводят занятия и медитации. Кроме того, ежегодно на городских мероприятиях, в том числе на Дне города и Дне молодежи, организовывают площадки для йоги. С 2016 года в городе празднуют День йоги — на Даманском острове проводят тренировки под открытым небом.

А вы поддерживаете идею сделать зону для йоги в парке?

Отличная идея! Обязательно будут там заниматься
Нет, можно использовать территорию для другого
Своим мнением поделюсь в комментариях
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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Спортплощадка Йога
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Комментарии
5
Гость
2 часа
"Точных сроков открытия зоны для йоги в парке пока не озвучивали." Ну, лето у нас короткое - как раз к зиме оборудуют. В нашем климате нужна площадка с защитой от дождя, а не просто лужайка.
Гость
2 часа
А когда откроют поликлинику во Фрунзенском районе? Сроки хоть и озвучавали, но они давно прошли. Надр здание Фрунзенской администрации отдать под поликлинику, а их в модульное здание. Пусть чиновники прочуствуют, как в модульном работать. Моюет такие идеи больше не будут в их головы приходить
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