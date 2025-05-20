«Для занятий как индивидуально, так и группой»: в Ярославле обустроят площадку для йоги

Ярославцы смогут заниматься йогой на специальной площадке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле появится площадка для занятия йогой на свежем воздухе. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на территории огороженной забором в парке Детский на проспекте Ленина планируется устройство пространства для прогулок и занятий йогой.

«Площадка для занятий йогой представляет собой зелёную лужайку, на которую можно приходить со своим инвентарём (коврик) и заниматься, как индивидуально, так и группой», — пояснили в мэрии.

Йога — совокупность практик, включающих в себе физическую тренировку, контроль дыхания и медитацию.

Точных сроков открытия зоны для йоги в парке пока не озвучивали.

«В настоящий момент прорабатывается вопрос устройства зелёной лужайки для прогулок и занятий йогой в Детском парке на проспекте Ленина», — уточнили в пресс-службе администрации 15 мая.

Отметим, что этот вид активности пользуется популярностью среди ярославцев, в городе работает несколько студий, где проводят занятия и медитации. Кроме того, ежегодно на городских мероприятиях, в том числе на Дне города и Дне молодежи, организовывают площадки для йоги. С 2016 года в городе празднуют День йоги — на Даманском острове проводят тренировки под открытым небом.