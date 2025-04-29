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Город К 80-й годовщине Победы в кино покажут историческую киноленту «В списках не значился»

К 80-й годовщине Победы в кино покажут историческую киноленту «В списках не значился»

Одну из ролей исполнил народный артист России Владимир Машков

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1 комментарий
Для съемок воссоздали Брестскую крепость | Источник: скриншот фильмаДля съемок воссоздали Брестскую крепость | Источник: скриншот фильма

Для съемок воссоздали Брестскую крепость

Источник:

скриншот фильма

1 мая в российских кинотеатрах в прокат выйдет фильм «В списках не значился» (12+). Кинолента приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и снята по одноименной повести Бориса Васильева.

События фильма происходят в июне 1941 года. Юный лейтенант Николай Плужников (Владислав Миллер) прибывает в Брест на свое первое место службы. Несмотря на переполненный вокзал и толпы неспокойных людей, он предвкушает начало нового этапа в своей жизни. Николай спешит в Брестскую крепость, но не успевает официально зачислиться в состав военнослужащих. Ему приходится вступить в бой, который продлится десять месяцев, ведь в четыре утра начнется война.

События фильма происходят в июне 1941 года | Источник: скриншот фильмаСобытия фильма происходят в июне 1941 года | Источник: скриншот фильма

События фильма происходят в июне 1941 года

Источник:

скриншот фильма

Генеральными продюсерами фильма выступили Владимир Машков, Александр Жаров, Алексей Земский, Тимур Вайнштейн, Тина Канделаки, Михаил Погосов, Марина Разумова и Борис Ханчалян. Режиссером-постановщиком киноленты стал Сергей Коротаев.

— Эта история важна ведь не только для зрителей, но и для тех, кто принимал участие в ее создании. «В списках не значился» — великое произведение. Вся повесть пропитана жизнью Бориса Васильева. Мы очень точно и внимательно воссоздавали все обстоятельства этой тяжелой, но крайне важной для духа человека истории, — прокомментировал Владимир Машков.

Этот фильм напоминает о том, что самое важное в жизни&nbsp;— обрести смысл | Источник: скриншот фильмаЭтот фильм напоминает о том, что самое важное в жизни&nbsp;— обрести смысл | Источник: скриншот фильма

Этот фильм напоминает о том, что самое важное в жизни — обрести смысл

Источник:

скриншот фильма

— Картина «В списках не значился» неизвестна широкой аудитории, хотя это, на мой взгляд, одно из самых сильных произведений о войне. И фильм, съемки которого прошли в стенах Брестской крепости, станет не просто большим событием, а очень важной вехой в создании военно-патриотического кино. Особенностью нашего проекта является то, что мы сделали его совместно с Московским театром Олега Табакова и его художественным руководителем Владимиром Машковым. Главные роли в фильме исполнили студенты театральной школы и актеры во главе с Владимиром Машковым, — рассказал генеральный продюсер картины Тимур Вайнштейн.

Режиссер-постановщик Сергей Коротаев добавил, что главный посыл, который содержится в фильме и повести, зашифрован между строк Бориса Васильева: «Если твое дело правое и тобой движет любовь к жизни, то над тобой не властна даже смерть».

Актерский состав фильма объединил как известных театральных актеров, так и молодых артистов. Многие участники проекта — актеры и студенты мастерской выдающегося деятеля культуры Владимира Машкова, который не только выступил генеральным продюсером картины, но и сыграл одну из главных ролей. В числе исполнителей — Владислав Миллер, Алёна Морилова, Павел Чернышёв, Яна Сексте, Наталья Качалова, Виталий Егоров, Евгений Миллер, Егор Манаков, Никита Уфимцев, Павел Шевандо, Александр Кузьмин и многие другие.

Для полного погружения в роль перед съемками актеры прошли интенсивный курс военной подготовки на базе «Военфильма» под Медынью. Тактические учения, имитация боевых действий и знакомство с вооружением позволили им органично чувствовать себя в образе защитников Родины. Также актеры смотрели классические советские военные фильмы.

Съемки фильма проходили в Минске и Бресте, а также в кинопарке «Москино», где были возведены масштабные декорации Брестской крепости, площадь которых составила 42 000 м², а в высоту постройки были от 8 до 21 метров.

— Строительство декораций было завершено в рекордные сроки — меньше двух месяцев. Правительство Москвы приложило максимальные усилия для быстрого выхода наших строителей и художников на площадку. И это оказало неоценимую помощь проекту. Сверхзадача заключалась в создании не привычных деревянных кинодекораций, а почти капитальных объектов. Это новый опыт для всех российских художников кино. Воссозданная на территории в три гектара Брестская крепость выдержит долгий срок эксплуатации. Она стала частью кинопарка «Москино» и после выпуска фильма в прокат будет принимать туристов, — рассказал продюсер Михаил Погосов.

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Комментарии
1
Гость
2 часа
а Михалков сыграет в главной роли в своём фильме о 2'Мировой по сценарию Мединского?
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