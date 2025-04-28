В Ярославле приостановили снос незаконного кафе в парке

В Ярославле приостановили снос ресторана в брагинском парке Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











В Ярославле суд приостановил снос незаконно построенного ресторана в Дзержинском районе. Об этом сообщили в мэрии 28 апреля в ответ на вопрос местной жительницы в соцсетях.

«Ресторан работает в прежнем режиме. Как это возможно? Или все необходимые разрешения для работы ресторана уже выданы городскими властями?» — поинтересовалась Елена.

В городской администрации уточнили, что демонтаж пристройки в парке 30-летия Победы пока приостановили по решению суда.

«15 апреля 2025 года судом Ярославской области вынесено определение о приостановлении действия приказа о демонтаже самовольно размещенного объекта по адресу: г. Ярославль, Ленинградский проспект, 75б до рассмотрения административного дела по существу», — сообщили в мэрии.

Напомним, что здание ресторана в парке в Брагине появилось осенью 2024 года. Как позже выяснилось, участок, на котором стоит существующее кафе «На прудах», принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. Тот в свою очередь возвел пристройку незаконно.

Мэрия потребовала от арендатора устранить нарушения, но это не было выполнено. Городская администрация подала в суд на предпринимателя.