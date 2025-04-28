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Город В Ярославле приостановили снос незаконного кафе в парке

В Ярославле приостановили снос незаконного кафе в парке

В чем дело

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69 комментариев
В Ярославле приостановили снос ресторана в брагинском парке | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUВ Ярославле приостановили снос ресторана в брагинском парке | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославле приостановили снос ресторана в брагинском парке

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославле суд приостановил снос незаконно построенного ресторана в Дзержинском районе. Об этом сообщили в мэрии 28 апреля в ответ на вопрос местной жительницы в соцсетях.

«Ресторан работает в прежнем режиме. Как это возможно? Или все необходимые разрешения для работы ресторана уже выданы городскими властями?» — поинтересовалась Елена.

В городской администрации уточнили, что демонтаж пристройки в парке 30-летия Победы пока приостановили по решению суда.

«15 апреля 2025 года судом Ярославской области вынесено определение о приостановлении действия приказа о демонтаже самовольно размещенного объекта по адресу: г. Ярославль, Ленинградский проспект, 75б до рассмотрения административного дела по существу», — сообщили в мэрии.

Напомним, что здание ресторана в парке в Брагине появилось осенью 2024 года. Как позже выяснилось, участок, на котором стоит существующее кафе «На прудах», принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. Тот в свою очередь возвел пристройку незаконно.

Мэрия потребовала от арендатора устранить нарушения, но это не было выполнено. Городская администрация подала в суд на предпринимателя.

Несмотря на все разбирательства, 23 марта 2025 года в незаконной постройке состоялось открытие кафе популярной сети «Много рыбы». Заведение работает каждый день с 10:45 до 23:00. В самом кафе отказались комментировать ситуацию.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Кафе Брагино Снос здания
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Комментарии
69
Гость
4 часа
А что так можно было ? Пойду тоже что нибудь построю где мне захочется
Гость
4 часа
Этот факт лишний раз подчеркивает, что в городе никчемная Власть !!!
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