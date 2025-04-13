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Город Уже найдены нарушения: после апрельских снегопадов прокуратура проверит уборку улиц в Ярославле

Уже найдены нарушения: после апрельских снегопадов прокуратура проверит уборку улиц в Ярославле

Публикуем данные по региону

1 067
6 комментариев
Прокуратура проверит уборку снега после апрельских снегопадов в Ярославской области | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramПрокуратура проверит уборку снега после апрельских снегопадов в Ярославской области | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Прокуратура проверит уборку снега после апрельских снегопадов в Ярославской области

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

Прокуратура Ярославской области взяла на контроль уборку улиц после апрельских снегопадов. В пик метели, 8 апреля, было зафиксировано 62 ДТП в регионе.

«Установлены факты ненадлежащей уборки улично-дорожной сети, повлекшие многочисленные аварии, пробки на дорогах, травмирование и обоснованные жалобы жителей. Нарушения допускались как подрядчиками, несвоевременно приступившими к исполнению контрактных обязательств, так и муниципальными заказчиками, не организовавшими должный контроль», — сообщили 11 апреля в пресс-службе областной прокуратуры.

При чем проверку ведут прокуроры всех районов. В частности, Рыбинская городская прокуратура установила, что вопреки требованиям закона на улицах Академика Губкина, Танкистов, 9 Мая, 50 Лет ВЛКСМ, Ворошилова, Глебовской, Моторостроителей, Волжской набережной, Селиховском шоссе, проспектах Ленина  и 50 Лет Октября, Переборском тракте в Рыбинске своевременная уборка дорог, пешеходных дорожек и тротуаров не осуществлялась.

Прокуратура поставила на контроль уборку снега в регионе | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramПрокуратура поставила на контроль уборку снега в регионе | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Прокуратура поставила на контроль уборку снега в регионе

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

По данным прокуратуры, во время апрельских снегопадов травмировались ярославцы | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramПо данным прокуратуры, во время апрельских снегопадов травмировались ярославцы | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

По данным прокуратуры, во время апрельских снегопадов травмировались ярославцы

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

«Толщина снежного покрова значительно превышала допустимые параметры», — отметили в ведомстве.

Рыбинской бюджетной организации «Дорожно-эксплуатационное строительство» вынесли представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.

Кроме того, меры прокурорского реагирования принимались прокурорами Заволжского, Кировского и Фрунзенского районов Ярославля, прокурором Мышкинского района. Проверки продолжаются.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Прокуратура Снег Уборка снега Сугробы Снегопад
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Комментарии
6
Гость
9 часов
Зима вернулась на короткий миг, Сметая межсезонные преграды... И на широтах наших, на родных, Случаются в апреле снегопады. Природа сотворила анекдот - Грибным дождем встречали Новый Год, В апреле снег встречаем.
Гость
10 часов
к июню все нарушения будут оперативно устранены
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