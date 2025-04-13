Уже найдены нарушения: после апрельских снегопадов прокуратура проверит уборку улиц в Ярославле

Прокуратура проверит уборку снега после апрельских снегопадов в Ярославской области Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram











Прокуратура Ярославской области взяла на контроль уборку улиц после апрельских снегопадов. В пик метели, 8 апреля, было зафиксировано 62 ДТП в регионе.

«Установлены факты ненадлежащей уборки улично-дорожной сети, повлекшие многочисленные аварии, пробки на дорогах, травмирование и обоснованные жалобы жителей. Нарушения допускались как подрядчиками, несвоевременно приступившими к исполнению контрактных обязательств, так и муниципальными заказчиками, не организовавшими должный контроль», — сообщили 11 апреля в пресс-службе областной прокуратуры.

При чем проверку ведут прокуроры всех районов. В частности, Рыбинская городская прокуратура установила, что вопреки требованиям закона на улицах Академика Губкина, Танкистов, 9 Мая, 50 Лет ВЛКСМ, Ворошилова, Глебовской, Моторостроителей, Волжской набережной, Селиховском шоссе, проспектах Ленина и 50 Лет Октября, Переборском тракте в Рыбинске своевременная уборка дорог, пешеходных дорожек и тротуаров не осуществлялась.

Прокуратура поставила на контроль уборку снега в регионе Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram По данным прокуратуры, во время апрельских снегопадов травмировались ярославцы Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

«Толщина снежного покрова значительно превышала допустимые параметры», — отметили в ведомстве.

Рыбинской бюджетной организации «Дорожно-эксплуатационное строительство» вынесли представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.