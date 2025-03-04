Портреты появятся на стендах: в Ярославле анонсировали новый формат акции «Бессмертный полк»

В Ярославле придумали новый формат проведения акции «Бессмертный полк» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Мэр Ярославля Артем Молчанов анонсировал новый формат проведения акции «Бессмертный полк» (0+) в городе. Как стало известно 4 марта, в этом году портреты героев будут установлены на стендах на улице Победы.

— Мэрия Ярославля запускает проект «Бессмертный полк Ярославля». Его суть — установка мобильных стендовых конструкций с фотографиями наших героев, участников Великой Отечественной войны, а также иных современных военных конфликтов. Стенды станут визуальным воплощением «Бессмертного полка», — сообщили в мэрии днем 4 марта.

После праздника 9 мая стенды перевезут в разные районы города.

— Разместить фотографию своего героя может любой ярославец — нужно заполнить электронную заявку и прикрепить фотографии героя. Заполнить заявку можно по ссылке, — указали в мэрии.

В городской администрации обратили внимание, что в муниципальных учреждениях помогут горожанам отсканировать портреты участников Великой Отечественной войны.

Где отсканировать портрет для «Бессмертного полка»:

муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и молодежи «Красный Перевал — 1» (улица Большая Норская, 7, с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30, телефон: (4852) 23-97-40);

муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и молодежи «Ярославский городской подростковый центр „Молодость“» (улица Добрынина, 25г, с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:30, телефон: (4852) 32-38-94);

муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и молодежи «Ярославский городской молодежный центр» (улица Чкалова, 13а, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 17:30, телефон: (4852) 73-67-51);

подростковый клуб «Ровесник» (улица Володарского, 65, с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:30, телефон: (4852) 32-87-96);

молодежное пространство «Тема» (проспект Машиностроителей, 15, корп. 2, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 17:30, телефон: (4852) 72-31-61).

Как появился «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в 2012 году в Томске, журналисты предложили жителям города выйти на парад с портретами своих дедов — участников войны. Спустя несколько лет акция прижилась не только в Сибири, но и по всей России, собирая ежегодно миллионы участников. Подробнее о том, как создавался полк, можно узнать в этом материале.