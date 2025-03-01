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Город Стало известно, когда в дома ярославцев вернут отопление после коммунальной аварии

Стало известно, когда в дома ярославцев вернут отопление после коммунальной аварии

Публикуем заявление мэра Артема Молчанова

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5 комментариев
Мэр Ярославля рассказал, когда в Ярославле вновь включат отопление | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUМэр Ярославля рассказал, когда в Ярославле вновь включат отопление | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Мэр Ярославля рассказал, когда в Ярославле вновь включат отопление

Источник:

Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, когда во Фрунзенском и Красноперекопском районах подключат отопление. По словам главы города, теплоэнергетики приступили к ремонту трубопровода.

— Аварийные бригады ТГК-2 оперативно выявили локацию повреждения — оно произошло на подающем трубопроводе тепломагистрали «Г» диаметром 700 мм, — сообщается в Telegram-канале главы региона 1 марта.

Дефект обнаружили вечером 28 февраля на Московском проспекте в районе дома № 117. Во время ночных работ откачали воду, локализовали дефект и определили характер повреждения.

— Сейчас проводится отключение ответвлений подающего трубопровода, а также подготовка к сварочным работам. Они пройдут ориентировочно в 19:00, — добавил глава города. — После проведения сварочных работ будет производиться запуск подающего трубопровода. Предполагаем, что к 23:00 восстановим теплоснабжение.

Параллельно устранению аварии производится заполнение обратного трубопровода для подачи воды в жилые дома, чтобы заполнить их внутренние системы отопления. По информации ТГК-2, отопление и подачу горячей воды ограничили в 140 домах по проспектам Московскому и Фрунзе, Суздальскому шоссе, улицам Гоголя, Большой Федоровской, Нагорной и других.

Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Мы следим за событиями в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Отопление Отключение горячей воды Коммунальная авария ТГК-2
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Комментарии
5
Гость
1 час
...когда износ систем ЖКХ превысит все мыслимые и немыслимые пределы износа ( советское, сотни тысяч км.теплотрасс по всей б.РСФСР, не вечное, пора и совесть знать..), тогда и наступит один...большой ...светлый ..праздник ..правда перед этим народ обдерут к липку ..тарифами..капитализм он и в Африке- капитализм..
Гость
49 минут
Таврический не причём, это всё местные? на причину всего происходящего глаза боитесь поднять?
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