Стало известно, когда в дома ярославцев вернут отопление после коммунальной аварии

Мэр Ярославля рассказал, когда в Ярославле вновь включат отопление Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, когда во Фрунзенском и Красноперекопском районах подключат отопление. По словам главы города, теплоэнергетики приступили к ремонту трубопровода.

— Аварийные бригады ТГК-2 оперативно выявили локацию повреждения — оно произошло на подающем трубопроводе тепломагистрали «Г» диаметром 700 мм, — сообщается в Telegram-канале главы региона 1 марта.

Дефект обнаружили вечером 28 февраля на Московском проспекте в районе дома № 117. Во время ночных работ откачали воду, локализовали дефект и определили характер повреждения.

— Сейчас проводится отключение ответвлений подающего трубопровода, а также подготовка к сварочным работам. Они пройдут ориентировочно в 19:00, — добавил глава города. — После проведения сварочных работ будет производиться запуск подающего трубопровода. Предполагаем, что к 23:00 восстановим теплоснабжение.

Параллельно устранению аварии производится заполнение обратного трубопровода для подачи воды в жилые дома, чтобы заполнить их внутренние системы отопления. По информации ТГК-2, отопление и подачу горячей воды ограничили в 140 домах по проспектам Московскому и Фрунзе, Суздальскому шоссе, улицам Гоголя, Большой Федоровской, Нагорной и других.