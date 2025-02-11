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Город Ярославцам закрыли доступ к камерам видеонаблюдения. Причина

Ярославцам закрыли доступ к камерам видеонаблюдения. Причина

Ситуацию прокомментировали в областном правительстве

1 939
23 комментария
У ярославцев больше нет доступа к камерам видеонаблюдения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ ярославцев больше нет доступа к камерам видеонаблюдения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У ярославцев больше нет доступа к камерам видеонаблюдения

Источник:

10 февраля в Ярославле на Геопортале закрыли доступ к камерам видеонаблюдения. На это обратили внимание читатели 76.RU.

— Раньше камеры давали возможность следить за безопасностью, выявлять правонарушения и быть в курсе ситуации в своем районе. Теперь же это закрыли, лишив граждан инструментов контроля, — написал Михаил.

Напомним, ярославцам было доступно 257 камер, установленных по программе «Наши дворы».

Ярославцы обратили внимание, что пропал доступ к камерам во дворах | Источник: читатель 76.RUЯрославцы обратили внимание, что пропал доступ к камерам во дворах | Источник: читатель 76.RU

Ярославцы обратили внимание, что пропал доступ к камерам во дворах

Источник:

На аналогичную проблему пожаловались и другие пользователи. Как пишет Павел в комментариях в Telegram-канале губернатора Михаила Евраева, также перестало работать видеонаблюдение за строительством объектов. На вопрос ярославца ответили в областном Министерстве цифрового развития Ярославской области.

 — Онлайн-доступ к видеокамерам для неограниченного круга лиц отключен по решению региональной антитеррористической комиссии в связи с потенциальной возможностью использования видеоинформации для террористической деятельности, — объяснили в Министерстве.

В правительстве также анонсировали создание нового сервиса, где будут храниться архивы видеозаписей. Он пригодится на случай, если потребуется снять видео происшествия.

— В случае происшествий и противоправных действий, предположительно совершенных в зоне обзора видеокамеры, архив видеозаписи на период происшествия можно будет зарезервировать на срок до 1 года по обращению граждан. Такой сервис в настоящий момент разрабатывается на Геопортале Ярославской области. Зарезервированная видеозапись будет выдаваться по запросу правоохранительного органа или суда, расследующего происшествие, — добавили власти.

Ранее стало известно, что в Ярославле потратят 3,5 млрд рублей на дорожные камеры.

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Комментарии
23
Гость
2 часа
В этой запретительной Комиссии должны понимать, что принимаемые меры запрета только для простых граждан, для злоумышленников это не преграда. А вот свободный доступ к обзору это и есть профилактика. Кстати туристический Бизнес по всему миру широко использует знакомство с маршрутами через Веб-камеры.
Гость
2 часа
Вообще-то мы платим за камеры которые во дворах.Вот сегодня, во дворе одна машина другую задела,теперь бегать искать у кого это видео храниться.
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