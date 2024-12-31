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Город «Покиньте людные места»: что делать при угрозе атаки беспилотников — инструкция для ярославцев

«Покиньте людные места»: что делать при угрозе атаки беспилотников — инструкция для ярославцев

В случае опасности в городе отменят массовые мероприятия

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5 комментариев

Губернатор сообщил об атаке БПЛА

Источник:

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области напомнили про алгоритм действий при авиационной опасности.

— В случае возможной авиационной угрозы, связанной с прилетом беспилотных летательных аппаратов, праздничные мероприятия на территории региона будут незамедлительно прекращены, — сообщили в министерстве. — Важно, соблюдая спокойствие, покинуть людные места, открытые участки, автомобили, общественный транспорт. Необходимо постараться оперативно вернуться домой либо укрыться в безопасных местах: зданиях, подъездах, подвалах, подземных переходах, паркингах.

Что делать при угрозе беспилотников

  • по возможности оставайтесь дома;

  • не подходите к окнам;

  • укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (это может быть коридор, ванная комната, кладовая. Это может вас спасти от разбившихся от взрывной волны оконных стекол);

  • если вы находитесь на улице, незамедлительно покиньте открытые участки, выйдите из своих автомобилей, покиньте общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах;

  • зайдите в ближайшее здание, подъезд жилого дома, административное здание, торговый центр, магазин и т. д.;

  • отойдите подальше от витрин и окон. Ожидайте информации об отмене угрозы от БПЛА.

Что делать, если увидели беспилотник

  • незамедлительно укрыться от прямой видимости БПЛА за ближайшим зданием, сооружением, стволами деревьев;

  • предупредить о возможной опасности граждан, находящихся рядом с вами;

  • оперативно сообщить полную информацию о месте нахождения БПЛА в единую службу спасения по телефону 112.

Ни в коем случае нельзя:

  • находиться в прямой видимости БПЛА;

  • пытаться сбить БПЛА подручными предметами и иными средствами поражения;

  • пользоваться вблизи БПЛА радиоаппаратурой, устройствами GPS, мобильными телефонами;

  • при падении БПЛА подходить к нему и трогать руками.

Что делать, если нашли обломки беспилотника

  • ни в коем случае не трогать и не прикасаться к БПЛА или его фрагментам;

  • незамедлительно покинуть опасную зону, отойти на расстояние не менее 100 метров, укрыться за ближайшим зданием, сооружением, стволами деревьев;

  • предупредить о возможной опасности граждан, находящихся рядом в вами;

  • оперативно сообщить полную информацию о месте нахождения БПЛА или его фрагментов в единую службу спасения по телефону 112.

— Для получения экстренной информации и порядке действий установите на смартфон приложение МЧС России. Указанное приложение доступно для мобильных устройств на безвозмездной основе. В случае какой-либо угрозы на ваш смартфон незамедлительно поступит информация в виде коротких сообщений, — добавили в Министерстве региональной безопасности.

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Комментарии
5
Гость
2 часа
Бежать, бежать, бежать.. . Куда? Туда!!!
Гость
38 минут
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