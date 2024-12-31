«Покиньте людные места»: что делать при угрозе атаки беспилотников — инструкция для ярославцев

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области напомнили про алгоритм действий при авиационной опасности.
— В случае возможной авиационной угрозы, связанной с прилетом беспилотных летательных аппаратов, праздничные мероприятия на территории региона будут незамедлительно прекращены, — сообщили в министерстве. — Важно, соблюдая спокойствие, покинуть людные места, открытые участки, автомобили, общественный транспорт. Необходимо постараться оперативно вернуться домой либо укрыться в безопасных местах: зданиях, подъездах, подвалах, подземных переходах, паркингах.
Что делать при угрозе беспилотников
по возможности оставайтесь дома;
не подходите к окнам;
укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (это может быть коридор, ванная комната, кладовая. Это может вас спасти от разбившихся от взрывной волны оконных стекол);
если вы находитесь на улице, незамедлительно покиньте открытые участки, выйдите из своих автомобилей, покиньте общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах;
зайдите в ближайшее здание, подъезд жилого дома, административное здание, торговый центр, магазин и т. д.;
отойдите подальше от витрин и окон. Ожидайте информации об отмене угрозы от БПЛА.
Что делать, если увидели беспилотник
незамедлительно укрыться от прямой видимости БПЛА за ближайшим зданием, сооружением, стволами деревьев;
предупредить о возможной опасности граждан, находящихся рядом с вами;
оперативно сообщить полную информацию о месте нахождения БПЛА в единую службу спасения по телефону 112.
Ни в коем случае нельзя:
находиться в прямой видимости БПЛА;
пытаться сбить БПЛА подручными предметами и иными средствами поражения;
пользоваться вблизи БПЛА радиоаппаратурой, устройствами GPS, мобильными телефонами;
при падении БПЛА подходить к нему и трогать руками.
Что делать, если нашли обломки беспилотника
ни в коем случае не трогать и не прикасаться к БПЛА или его фрагментам;
незамедлительно покинуть опасную зону, отойти на расстояние не менее 100 метров, укрыться за ближайшим зданием, сооружением, стволами деревьев;
предупредить о возможной опасности граждан, находящихся рядом в вами;
оперативно сообщить полную информацию о месте нахождения БПЛА или его фрагментов в единую службу спасения по телефону 112.
— Для получения экстренной информации и порядке действий установите на смартфон приложение МЧС России. Указанное приложение доступно для мобильных устройств на безвозмездной основе. В случае какой-либо угрозы на ваш смартфон незамедлительно поступит информация в виде коротких сообщений, — добавили в Министерстве региональной безопасности.