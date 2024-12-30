Известно, как будет работать аквапарк в Ярославле в январские праздники

Аквапарк «Тропический берег» в Ярославле изменит работу и цены в январские выходные. Об этом предупредили в группе парка во «ВКонтакте».
— С 1 по 8 января никакие скидки предоставляться не будут. Посещение по полной стоимости, по тарифам выходных и праздничных дней! Онлайн-продажа билетов закрыта, все билеты можно будет приобрести только в кассах аквапарка, — указано в сообщении.
График работы аквапарка:
31 декабря: с 10:30 до 17:00;
1 января: с 13:00 до 21:30;
2–8 января: с 09:30 до 21:30;
с 9 января в обычном режиме: каждый день с 10:30 до 21:30.
Отметим, что с 1 по 8 января аквапарк работает по ценам выходного дня. Согласно информации с сайта, в выходные и праздничные дни взрослый билет в аквазону на весь день стоит 1900 рублей, детский — 1350 рублей. В аквазону и термы (комплекс саун. — Прим. ред.) — 2200 рублей и 1550 рублей соответственно.
Тариф на 4 часа в аквазону для взрослых обойдется в 1550 рублей, детский билет — 1050 рублей. «Вечерняя» программа на 2 часа в аквазоне обойдется в 950 рублей для взрослых и 600 рублей для детей.