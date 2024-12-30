Известно, как будет работать аквапарк в Ярославле в январские праздники

Стало известно, как будет работать аквапарк в январские каникулы Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Аквапарк «Тропический берег» в Ярославле изменит работу и цены в январские выходные. Об этом предупредили в группе парка во «ВКонтакте».

— С 1 по 8 января никакие скидки предоставляться не будут. Посещение по полной стоимости, по тарифам выходных и праздничных дней! Онлайн-продажа билетов закрыта, все билеты можно будет приобрести только в кассах аквапарка, — указано в сообщении.

График работы аквапарка:

31 декабря: с 10:30 до 17:00;

1 января: с 13:00 до 21:30;

2–8 января: с 09:30 до 21:30;

с 9 января в обычном режиме: каждый день с 10:30 до 21:30.

Отметим, что с 1 по 8 января аквапарк работает по ценам выходного дня. Согласно информации с сайта, в выходные и праздничные дни взрослый билет в аквазону на весь день стоит 1900 рублей, детский — 1350 рублей. В аквазону и термы (комплекс саун. — Прим. ред.) — 2200 рублей и 1550 рублей соответственно.