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Город Новый год — 2025 Известно, как будет работать аквапарк в Ярославле в январские праздники

Известно, как будет работать аквапарк в Ярославле в январские праздники

Публикуем актуальную информацию и цены

454
2 комментария

Стало известно, как будет работать аквапарк в январские каникулы

Источник:

Аквапарк «Тропический берег» в Ярославле изменит работу и цены в январские выходные. Об этом предупредили в группе парка во «ВКонтакте».

— С 1 по 8 января никакие скидки предоставляться не будут. Посещение по полной стоимости, по тарифам выходных и праздничных дней! Онлайн-продажа билетов закрыта, все билеты можно будет приобрести только в кассах аквапарка, — указано в сообщении.

График работы аквапарка:

  • 31 декабря: с 10:30 до 17:00;

  • 1 января: с 13:00 до 21:30;

  • 2–8 января: с 09:30 до 21:30;

  • с 9 января в обычном режиме: каждый день с 10:30 до 21:30.

Отметим, что с 1 по 8 января аквапарк работает по ценам выходного дня. Согласно информации с сайта, в выходные и праздничные дни взрослый билет в аквазону на весь день стоит 1900 рублей, детский — 1350 рублей. В аквазону и термы (комплекс саун. — Прим. ред.) — 2200 рублей и 1550 рублей соответственно.

Тариф на 4 часа в аквазону для взрослых обойдется в 1550 рублей, детский билет — 1050 рублей. «Вечерняя» программа на 2 часа в аквазоне обойдется в 950 рублей для взрослых и 600 рублей для детей.

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Каникулы Аквапарк График работы Январские праздники
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Комментарии
2
manrayhon@mail.ru
2 часа
Я озреневаю с цен.в лос анжелесе аквапарк стоит 2 доллара на полдня.так извините у меня зп 22 дол в час.откуда и как такие цены берутся в России.я не понимаю
Гость
40 минут
А он прошел проверку безопасности, говорят аквапарк то безопасть не прошел
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