В мэрии назвали улицы и дворы, которые отремонтируют в Ярославле в 2025-м: список

В Ярославле утвердили адреса дворов, где пройдет дорожный ремонт в 2025 году. Списки обсуждали на координационных советах вместе с горожанами в течение года. Последняя встреча по дворам Красноперекопского и Фрунзенского районов прошла 29 ноября. На запрос портала 76.RU в мэрии пояснили, какие именно работы будут проводиться по утвержденным адресам.
— При комплексном благоустройстве дворовых территорий выполняются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, ремонту тротуаров, устройству парковок, восстановлению уличного освещения, установке детских игровых площадок, — сообщили 76.RU в департаменте городского хозяйства.
При необходимости перед выполнением комплексного благоустройства во дворах ремонтируют подземные инженерные коммуникации. Все работы проводят по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды».
Списки дворов были опубликованы в соцсетях мэра Артема Молчанова.
Красноперекопский и Фрунзенский районы:
улица Нефтяников дом № 25;
улица Нагорная дома № 7, № 7к2;
улица Бахвалов дом № 9а;
улица Кривова дом № 57 (1 этап);
улица Кривова дом № 55А (2 этап);
улица 4-я Портовая дом № 17;
проспект Фрунзе дом № 49;
улица Большая Техническая дом № 8 (1 этап);
улица Большая Техническая дома № 6, 6А (2 этап);
улица Пирогова дом № 22к3;
Суздальское шоссе дом № 32 (1 этап);
Суздальское шоссе дом № 28 (2 этап);
улица Кривова дом № 45А;
проезд Матросова дома № 11А, № 11Б (1 этап);
проезд Матросова дом № 11 (2 этап).
Списки приоритетных дворов для ремонта в других районах утверждались летом этого года.
Дзержинский район:
4-ый Норский переулок, д. 3;
улица Бабича, д. 15;
Ленинградский проспект, д. 64к3, 66к2, 66к3, 66к4, 68к3, 68к4;
Ленинградский проспект, д. 97, 99, 101, 103;
улица Волгоградская, д. 51;
Архангельский проезд, д. 2, 4, 4а;
улица Панина, д. 31, 33;
улица Урицкого, д. 67;
улица Урицкого, д. 35;
улица Пионерская, д. 5, 5а, 7;
при экономии средств в проект также может быть включен двор дома № 68 и 68к2 по Ленинградскому проспекту.
Кировский и Ленинский районы:
Проспект Октября, 30Улица Володарского, 63;
улица Полиграфическая, 4/94;
улица Харитонова, 3;
улица Чкалова, 76, 78;
улица Володарского, 65;
улица Добрынина 25А, 27, 29;
улица Тургенева, 24а, 26, 28, 28а;
при экономии средств в проект могут включить также двор дома № 78а по улице Чкалова
Заволжский район:
улица Панфилова, д. 3, 5, 7;
улица Авиаторов, д. 98, 100;
улица Красноборская, д. 17, 19;
улица Серго Орджоникидзе, д. 2;
проспект Машиностроителей, д. 22 корп. 2;
улица Космонавтов, д. 25, 27;
улица Яковлевская, д. 18;
улица Красноборская д. 41, 41 корп. 2;
улица 50 лет ВЛКСМ, д. 3;
улица Спартаковская, д. 3б;
улица Клубная, д. 1.
Ранее на аналогичных советах обсудили приоритетные для ремонта дорожные объекты в Заволжском, Ленинском и Кировском районах.
Какие улицы отремонтируют в Ленинском и Кировском районах:
улица Советская (от Советской площади до Красной;
улица Кузнецова (от Автозаводской до Чкалова);
улица Кооперативная (в этом году завершим там переустройство сетей);
улица Волкова;
Первомайский переулок;
Большая Октябрьская (от Богоявленской площади до проспекта Толбухина).
Где пройдет ремонт за Волгой:
проспект Машиностроителей (завершение работ);
улица Комарова (от 50-летия ВЛКСМ до Гражданской);
улица 3-я Яковлевская (от проспекта Авиаторов до границ города);
улица Яковлевская (от дома № 7 до границ города);
участок дороги от проспекта Авиаторов до станции Филино;
улица Кавказская (от Теплового переулка до границ города);
Тепловой переулок (от улицы Моховой до дома № 17).
В мэрии анонсировали продолжение дорожного ремонта на проспектах Фрунзе и Московском.
— Продолжится обновление Московского проспекта (от Фрунзе до Калинина) и проспекта Фрунзе (от Светлой до Костромского шоссе). Также дорожный ремонт охватит улицы Калинина (от Московского проспекта до Ньютона), Наумова, Фабричную, 8 Марта, Будкина, Дружную, Звездную, — сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.
Напомним, летом 2024 года в Ярославле начали ремонт участка Московского проспекта от проспекта Фрунзе до Богоявленской площади. Все подробности о ремонте мы публикуем в сюжете.