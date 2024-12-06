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Город В мэрии назвали улицы и дворы, которые отремонтируют в Ярославле в 2025-м: список

В мэрии назвали улицы и дворы, которые отремонтируют в Ярославле в 2025-м: список

Их утвердили вместе с горожанами

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5 комментариев

Какие дворы отремонтируют в Ярославле в 2025 году

Источник:

В Ярославле утвердили адреса дворов, где пройдет дорожный ремонт в 2025 году. Списки обсуждали на координационных советах вместе с горожанами в течение года. Последняя встреча по дворам Красноперекопского и Фрунзенского районов прошла 29 ноября. На запрос портала 76.RU в мэрии пояснили, какие именно работы будут проводиться по утвержденным адресам.

— При комплексном благоустройстве дворовых территорий выполняются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, ремонту тротуаров, устройству парковок, восстановлению уличного освещения, установке детских игровых площадок, — сообщили 76.RU в департаменте городского хозяйства.

При необходимости перед выполнением комплексного благоустройства во дворах ремонтируют подземные инженерные коммуникации. Все работы проводят по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды».

Списки дворов были опубликованы в соцсетях мэра Артема Молчанова.

Красноперекопский и Фрунзенский районы:

  • улица Нефтяников дом № 25;

  • улица Нагорная дома № 7, № 7к2;

  • улица Бахвалов дом № 9а;

  • улица Кривова дом № 57 (1 этап);

  • улица Кривова дом № 55А (2 этап);

  • улица 4-я Портовая дом № 17;

  • проспект Фрунзе дом № 49;

  • улица Большая Техническая дом № 8 (1 этап);

  • улица Большая Техническая дома № 6, 6А (2 этап);

  • улица Пирогова дом № 22к3;

  • Суздальское шоссе дом № 32 (1 этап);

  • Суздальское шоссе дом № 28 (2 этап);

  • улица Кривова дом № 45А;

  • проезд Матросова дома № 11А, № 11Б (1 этап);

  • проезд Матросова дом № 11 (2 этап).

Списки приоритетных дворов для ремонта в других районах утверждались летом этого года.

Дзержинский район:

  • 4-ый Норский переулок, д. 3;

  • улица Бабича, д. 15;

  • Ленинградский проспект, д. 64к3, 66к2, 66к3, 66к4, 68к3, 68к4;

  • Ленинградский проспект, д. 97, 99, 101, 103;

  • улица Волгоградская, д. 51;

  • Архангельский проезд, д. 2, 4, 4а;

  • улица Панина, д. 31, 33;

  • улица Урицкого, д. 67;

  • улица Урицкого, д. 35;

  • улица Пионерская, д. 5, 5а, 7;

  • при экономии средств в проект также может быть включен двор дома № 68 и 68к2 по Ленинградскому проспекту.

Кировский и Ленинский районы:

  • Проспект Октября, 30Улица Володарского, 63;

  • улица Полиграфическая, 4/94;

  • улица Харитонова, 3;

  • улица Чкалова, 76, 78;

  • улица Володарского, 65;

  • улица Добрынина 25А, 27, 29;

  • улица Тургенева, 24а, 26, 28, 28а;

  • при экономии средств в проект могут включить также двор дома № 78а по улице Чкалова

Заволжский район:

  • улица Панфилова, д. 3, 5, 7;

  • улица Авиаторов, д. 98, 100;

  • улица Красноборская, д. 17, 19;

  • улица Серго Орджоникидзе, д. 2;

  • проспект Машиностроителей, д. 22 корп. 2;

  • улица Космонавтов, д. 25, 27;

  • улица Яковлевская, д. 18;

  • улица Красноборская д. 41, 41 корп. 2;

  • улица 50 лет ВЛКСМ, д. 3;

  • улица Спартаковская, д. 3б;

  • улица Клубная, д. 1.

Ранее на аналогичных советах обсудили приоритетные для ремонта дорожные объекты в Заволжском, Ленинском и Кировском районах.

Какие улицы отремонтируют в Ленинском и Кировском районах:

  • улица Советская (от Советской площади до Красной;

  • улица Кузнецова (от Автозаводской до Чкалова);

  • улица Кооперативная (в этом году завершим там переустройство сетей);

  • улица Волкова;

  • Первомайский переулок;

  • Большая Октябрьская (от Богоявленской площади до проспекта Толбухина).

Где пройдет ремонт за Волгой:

  • проспект Машиностроителей (завершение работ);

  • улица Комарова (от 50-летия ВЛКСМ до Гражданской);

  • улица 3-я Яковлевская (от проспекта Авиаторов до границ города);

  • улица Яковлевская (от дома № 7 до границ города);

  • участок дороги от проспекта Авиаторов до станции Филино;

  • улица Кавказская (от Теплового переулка до границ города);

  • Тепловой переулок (от улицы Моховой до дома № 17).

В мэрии анонсировали продолжение дорожного ремонта на проспектах Фрунзе и Московском.

— Продолжится обновление Московского проспекта (от Фрунзе до Калинина) и проспекта Фрунзе (от Светлой до Костромского шоссе). Также дорожный ремонт охватит улицы Калинина (от Московского проспекта до Ньютона), Наумова, Фабричную, 8 Марта, Будкина, Дружную, Звездную, — сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Напомним, летом 2024 года в Ярославле начали ремонт участка Московского проспекта от проспекта Фрунзе до Богоявленской площади. Все подробности о ремонте мы публикуем в сюжете.

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Комментарии
5
Гость
21 минута
А ненадо ничего обещать, сыты уже по горло Вашими обещаниями, просто, возьмите, и сделайте!😡
Гость
17 минут
Важное дополнение: Планируют отремонтировать. А вот сделают или нет, учитывая имеющейся прошлый опыт, большой вопрос.
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