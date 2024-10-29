«Сосиски по цене кило свинины»: сравниваем стоимость продуктов с разницей в год

Копаться в ценах — дело тяжелое. Особенно когда открываешь список продуктов, купленных год назад Источник: Артур Галиев / 72.RU











Новости о повышении цен на продукты стали привычным фоном. Мы уже рассказывали, почему дорожает сливочное масло и рыба на ярославских прилавках. Однако будем честны, многие в наше время пользуются услугами доставки, а через приложение изменения на рынке не всегда заметны.

Наш коллега Артур Галиев из 72.RU решил сравнить чеки на продукты за 2024 и 2023 годы. Что из этого вышло — читайте в его колонке. Дальше от первого лица.

Как менялась цена на хлеб

Я решил отправиться в прошлое и посмотреть список покупок в продуктовом магазине. Благо, что в основном домой еду покупаю через доставку, поэтому в памяти сервиса остались цены. Знаете… Лучше бы я этого не делал. Как менялись ценники на популярные продукты в моей корзине с разницей в год — октябрь в 2023-м и в 2024 годах.

Начнем, пожалуй, с любимого хлеба «Бородинский». За этим товарищем я наблюдаю очень давно. По моим покупкам можно отследить, что в 2021 году он стоил 36 рублей. Сейчас его продают за 58 рублей. Ровно год назад «Бородинский» в этом же магазине продавали за 46 рублей — рост на 28%.

Хлеб вырос в цене с 45 рублей до 57 рублей Источник: Артур Галиев

Любимый продукт всех — макароны — тоже подорожал. Рост ровно в 10 рублей, или 15%. Не критичный рост, но в общей стоимости продуктовой корзины существенный.

Макароны выросли в цене с 67 рублей до 77 Источник: Артур Галиев











Сколько стоили макароны

Макароны же буду есть не с хлебом одним, хочется мяса. Посмотрим, как менялись цены на него. Видим, что печень цыплят из «Троекурово» выросла в цене с 179 рублей до 199 рублей — рост 11%.

Упаковка филе индейки «Индилайт» без скидки год назад продавалась за 309 рублей, а теперь — за 339 рублей. Тоже подорожание почти на 10%. В моем чеке цена окорока свиного кажется ниже, но суть в том, что в упаковке было 988 граммов. Не буду перегружать вас математикой. Выходит, что килограмм стоил 379 рублей. Сейчас кило — 399 рублей. Рост в 20 рублей получается.

Печень подорожала с 179 рублей до 199 Источник: Артур Галиев











Индейка стала дороже. Было 309 рублей без скидки, а стало 339 Источник: Артур Галиев











Окорок свиной без скидки продавался за 379 рублей за кг, теперь — 399 рублей Источник: Артур Галиев











С мясом покончили, возьмем грибочки. Упаковка шампиньонов 300 граммов год назад продавалась за 139 рублей без скидки. Сейчас 159 рублей. Рост на 20 рублей, или 15%.

Грибы подорожали на 20 рублей Источник: Артур Галиев











Страшно смотреть, что стало со скумбрией. Покупал один раз в прошлом году. Сейчас, наверное, не риску за такие деньги. Килограмм без скидки стоил около 420 рублей. Теперь магазин мне предлагает ее за 529 рублей без скидки. Если сравнивать только скидочную стоимость, то разница тоже около 100 рублей. Рост 25%.

Скумбрия скакнула в цене почти на 100 рублей Источник: Артур Галиев











Дико подорожали мои любимые сосиски с сыром из мяса индейки. Пачку в 2023 году продавали за 319 рублей, а теперь за 409 рублей. Подорожание почти 30%! За что, Господи! Сосиски 400 граммов по цене кило свинины!

Сосиски тоже стали дороже почти на 100 рублей Источник: Артур Галиев











Сливки и укроп тоже выросли в цене на 10 рублей. А фасоль стручкова замороженная — на 20.

Сливки подорожали на 10 рублей Источник: Артур Галиев











Полтора килограмма бананов в 2023 году я купил за 185 рублей. Это значит, что кило стоило 129 рублей. Сейчас эти же бананы продают за 149 рублей. Подорожание на 20%.

Бананы выросли в цене на 20 рублей Источник: Артур Галиев











Даже укроп стал дороже на 10 рублей Источник: Артур Галиев











Фасоль выросла в цене на 20 рублей Источник: Артур Галиев











Ну и в качестве финала возьму стоимость освежителя воздуха. Было 89, стало 104 рубля. Рост тоже почти на 20 рублей или 17%.

Освежить воздух после душных расчетов стоит на 15 рублей дороже Источник: Артур Галиев











Конечно, полноценным это исследование назвать нельзя. Потому что я привел в качестве примера не все продукты. Но для общего представления, кажется, вполне достаточно. Часть продуктов вообще исчезла из продажи, поэтому нет смысла искать их и сравнивать.