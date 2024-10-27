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Город Почти половина заболевших — дети: какие вирусы ходят по Ярославской области

Почти половина заболевших — дети: какие вирусы ходят по Ярославской области

Данные опубликовали в Роспотребнадзоре

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Чем болеют ярославцы

С 14 по 20 октября 2024 года в Ярославской области гриппом и ОРВИ заболели 698 человек, из них 45% — дети. Коронавирус диагностировали у 514 жителей региона.

В Роспотрбнадзоре дали рекомендации, как не подхватить заразу:

  • чаще мойте руки;

  • дезинфицируйте гаджеты;

  • проводите влажную уборку помещений и проветривание.

— Эти меры до сих пор помогают защитить себя. При наличии симптомов заболевания не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу, — добавили специалисты управления.

Напомним, ранее мы публиковали колонку ярославны, которая подхватила ковид. Она описала симптомы, а также поделилась, как лечила от коронавируса грудную дочку.

Редакция 76.RU созвонилась с педиатром, чтобы выяснить, как вообще лечат малышей от ковида и какие последствия могут быть от вируса у детей.

Как объяснила врач Елена Мескина, дети переносят коронавирус легче взрослых. Но всё зависит от штамма, который подхватил ребенок.

— К сожалению, в последнее время всё больше и больше у нас данных, что новый коронавирус может вызывать миокардит (поражение сердечной мышцы). Кроме того, осложнение может образоваться в виде воспаления печени. Также может случиться такое тяжелое повреждение кожи, как воспалительная сыпь, — пояснила врач-инфекционист.

Перечень возможных осложнений, вызванных коронавирусом, у детей большой.

— Раньше были распространены тромботические осложнения. Сейчас их стало меньше, однако они тем не менее встречаются, — отметила врач Елена Мескина. — А если они возникают, то это может привести к тяжелым последствиям для почек, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы. Также может быть сепсис (заражение крови. — Прим. ред.).

По словам педиатра, сейчас во многих случаях, когда нет осложнений и восполнения легких у заболевших, врачи назначают классическую терапию, как при простуде.

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