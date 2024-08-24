Вспомните места своей юности. Что стало с легендарными кинотеатрами Ярославля

Смотрим, что сейчас на месте известных кинотеатров Источник: Кирилл Поверинов











Ярославль довольно тесно связан с кино. В городе снимали культовые фильмы, практически каждый район становился декорацией для съемок нашумевшего в 2023 году сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

Вот только с кинотеатрами в последние годы не заладилось: они позакрывались один за другим. На месте некоторых стоят высотки, другие переделали под магазины.

В этом выпуске рубрики «Ретро Ярославль» мы вспоминаем ярославские кинотеатры и смотрим, что с ними сейчас.



Источник: Фонд Музея истории города Ярославля , Кирилл Поверинов

На Перекопе в 1959 году был построен типовой кинотеатр «МИР» с залом на 500 человек. Находится здание на улице Большая Федоровская. Именно в этом кинотеатре многие впервые посмотрели «Фантомаса» (12+), «Неуловимых мстителей» (6+), испанский фильм «Пусть говорят» (16+). Горожане вспоминают: особенно выгодно было в воскресенье в 9 утра, когда билет стоил всего 10 копеек. Некоторые жители района рассказывают, в здании также посвящали в октябрята.



В начале 90-х годов кинотеатр закрылся и здание долгие годы пустовало. Большинство окон были замурованы кирпичом. В нулевые там открыли Центр документов. К 2010 году бывший кинотеатр вновь опустел и простоял так до 2017 года. После ремонта в здании открыли «Пятерочку», тренажерный зал и одноименный бар — «Мир».



Источник: Фонд Музея истории города Ярославля, Кирилл Поверинов

Строительство кинотеатра «Родина» началось еще в 1950-е годы по разработкам «Яроблпроекта». В 1959 году прошло торжественное открытие. В кинотеатре изначально было два зала: «зеленый» — широкоэкранный и «синий». Вместе они вмещали до 800 человек. Так же был буфет, книжный киоск и просторное фойе. Горожане вспоминают, что на утренние сеансы билеты можно было купить за 10 копеек.



В 90-е «Родина» была закрыта и «ожила» лишь в 2003 году, после реконструкции. В открытии обновленного кинотеатра принимала участие первая женщина-комонавт Валентина Терешкова. Первым прокатным фильмом стал «Ключ от спальни» (12+) режиссера Эльдара Рязанова.

25 ноября 2020 года стало последним днем работы легендарного кинотеатра. После показа фильма «Еще по одной» (18+) «Родина» закрылась. Многие горожане эту новость восприняли как трагедию. Теперь на месте культового кинотеатра находится общепит и сетевой магазин.

Источник: Фонд Музея истории города Ярославля, Кирилл Поверинов

Уникальным для Ярославля был кинотеатр «Летний». Название исходит из времени года, когда он мог работать — кинотеатр не отапливался.

Горожане, успевшие посетить это место, рассказывают, что внутри было прохладно — это спасало от жары. Кинотеатр открыли 15 июня 1936 года на Первомайском бульваре. И первым фильмом, который там показали, стал «Цирк» (0+) с участием Любви Орловой. В зал могло поместиться около 800 человек. Внутри, помимо кинозала, было два буфета.

В день проходило по четыре киносеанса, а в выходные был поздний сеанс, который начинался в полночь. Кинотеатр проработал до 1974 года, когда его снесли. Вместо «Летнего», теперь стоит «Горка».



Источник: Фонд Музея истории города Ярославля, Кирилл Поверинов

Здание кинотеатра «Гигант» возводилось при жилом соцгороде Ярославского резино-асбестового комбината (ЯрРАК) (тексте про историческую сталинку мы подробно рассказывали про масштабную застройку проспекта Ленина в советские годы).

Кинотеатр построили в 1934 году, и он стал передовым: в нем можно было смотреть не «немое» кино. «Гигантом» его назвали в честь гигантских размеров ЯрРАКа. Кинозал вмещал 1200 человек. В 1936 году здание реконструировали: расширили сцену, добавили помещения. Зданию присвоили статус клуба. В нем занимались музыкальные оркестры, балетные кружки, была даже детская театральная студия.



После разукрупнения ЯрРАКа в 1940 году клуб перешел к шинному заводу. До 90-х клуб активно использовался. Но в середине десятилетия здание признали аварийным, шинный завод передал здание в собственность государства. Лишь в 2010 году «Гигант» обрел новую жизнь в виде «Дворца молодежи».



Источник: Фонд Музея истории города Ярославля, Кирилл Поверинов

В 1911 году по заказу купца Полякова архитектор Григорий Саренко (именно он создал в Ярославле пожарную каланчу на Красной площади), спроектировал кинотеатр. Он расположился на улице Свободы. Кинотеатр назвали «Горн».



Он работал долгие годы, но к 1980-м здание обветшало. В 1990 году его закрыли на ремонт. Из-за отсутствия средств проводить работы не было возможным. В 1994 году банк «Менатеп» выкупил здание, реконструировал и открыл ярославское отделение в 1996 году. В 2024 году здание частично сдается в аренду.

Источник: Фонд Музея истории города Ярославля, Кирилл Поверинов

«Арс» является одним из первых кинотеатров в Ярославле. Здание построили в 1913 году по проекту всё того же архитектора — Григория Саренко. По началу в нем разместилось Общество Взаимного Вспоможения Частному Служебному Труду, потом — дворец культуры.

В здании было множество помещений: столовая, бильярдная комната, буфет. Для посетителей всё было сделано с комфортом: гардероб, фойе, живые цветы и зал с вентиляцией, чтобы избежать духоты. Дом обрел популярность среди горожан и сюда приходили развлекаться и смотреть кино. Во время Первой мировой войны в нем разместили лазарет.



В 1924 году в здание переехал кинотеатр «АРС». Он проработал до 1992 года. А с 1999 года там располагается единственный в России частный камерный театр.

Источник: Ирина / pastvu.com, Кирилл Поверинов

Некоторые горожане с трудом вспоминают кинотеатр «Пионер» на территории музея-заповедника. Кинопоказы начали проводить в 1962 году. Показывали в основном детские и научно-популярные фильмы. Ярославцы вспоминают, что вход в музей раньше был бесплатным. На фасаде здания изначально была надпись «Кинолекторий».



Помещение, где проводили кинопоказы, находится в церкви Ярославских Чудотворцев, которую построили в 1831 году на месте церкви Входа в Иерусалим, возведенной в самом начале ХIII века. Часть древней церкви можно увидеть в подклете здания.

Кино в здании храма перестали показывать в 1966 году. Полвека спустя, в 2015-м, церковь, как и весь Спасо-Преображенский монастырь, передали Ярославской митрополии РПЦ.

Источник: Фотоальбом / авт. предисл. Е. Савинов Верхне-Волжское книжное издательство, 1971, фотография Ю.А. Пичугина, Кирилл Поверинов

Кинотеатр «Октябрь» открыли к 50-летию революции — в 1967 году. Здание располагалось на улице Урицкого. «Октябрь» стал первым в Ярославской области широкоформатным кинотеатром — для показа фильмов использовали пленку шириной больше 35 мм. Кинозалы вмещали в себя до 600 человек.

В 2012 году его закрыли, а в 2013-м здание снесли. Теперь вместо советского кинотеатра — высотка.



Источник: Фонд музея МОУ «Средняя школа №36», фотография В.С. Латышева, Кирилл Поверинов

В 1970 году на улице Чкалова возвели типовое здание кинотеатра, который назывался «Волга». Подобные монументальные здания можно встретить во многих городах России. Перед зданием кинотеатра в Ярославле была организована площадь с фонтаном. Проектом руководил художник Валерий Теплов.

Интересный факт: хоть здания «Волги» уже давно нет, оно осталось в кино. В 1975 году вышел фильм «О чем не узнают трибуны» (6+), в котором есть несколько сцен, снятых в ярославском кинотеатре.



Здание практически не ремонтировалось с момента постройки. В 2008 году его закрыли. За кинотеатром после закрытия никто не следил, туда постоянно лазали мародеры. Перед сносом в 2015 году здание стояло с выбитыми окнами, в граффити.



Источник: Открытый Ярославль / Vk.com, Екатерина Лещенкова

Кинотеатр «Победа» был открыт на улице Труфанова в мае 1985 года в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне. Чуть позже, помимо киносеансов, в здании начали проводить дискотеки в клубе «Домино», куда приходили жители Дзержинского района.



В 2008 году на месте кинотеатра возвели торговый центр. От первоначального здания осталось лишь название — «Победа». В ТЦ был кинотеатр, там крутили фильмы до 2020 года.

Источник: Газета «Северный рабочий» №270 (20044) от 22 ноября 1987 года, фотография В. Баева / оцифровано Государственным архивом ЯО, Кирилл Поверинов