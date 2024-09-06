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Экономика В Ярославской области выросла средняя зарплата. Сколько она составляет?

В Ярославской области выросла средняя зарплата. Сколько она составляет?

Публикуем данные Ярославльстата

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11 комментариев

Рассказываем, в каких сферах деятельности ярославцы получают высокую зарплату

В Ярославской области на 10 тысяч рублей вырос размер средней зарплаты в сравнении с 2023 годом. Об этом свидетельствуют данные Ярославльстата.

По итогам второго квартала 2024 года, средний доход жителей региона составил 64 376 рублей, а в прошлом году этот показатель был равен 54 171 рублей.

— В структуре денежных доходов населения во втором квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года возросли доли оплаты труда, доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений, при снижении долей доходов от собственности и социальных выплат, — говорится в докладе Ярославльстата о социально-экономическом положении в Ярославской области с января по июнь 2024 года.

Согласно данным, за первые полгода выше всех уровень среднемесячного дохода у деятелей в области спорта, отдыха и развлечений — 124 844 рублей. На втором месте по средней зарплате находятся работники в сфере финансов и страхования — 90 517 рублей.

Тройку самых прибыльных сфер деятельности с января по июнь замыкает работа в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — 89 472 рубля.

А какая зарплата у вас?

До 30 тысяч рублей
От 30 до 45 тысяч рублей
От 45 до 50 тысяч рублей
От 50 до 70 тысяч рублей
От 70 до 100 тысяч рублей
Более 100 тысяч рублей
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Комментарии
11
Гость
6 сентября 2024, 15:44
Ширится и растёт благосостояние Советского, пардон, ныне Российского Народа! Где-то, и когда-то, мы это уже слышали.🤔 Вспомнил, во времена "Брежневского застоя"! А какой застой лучше, Брежневский, или Путинский?🤔
Гость
6 сентября 2024, 15:57
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!!!!! Приятно узнать из СМИ что моя зарплата выросла. Теперь не плохо бы чтоб их реальность начала совпадать с нашей действительностью.
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