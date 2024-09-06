В Ярославской области выросла средняя зарплата. Сколько она составляет?

Рассказываем, в каких сферах деятельности ярославцы получают высокую зарплату Источник: Александра Савельева











В Ярославской области на 10 тысяч рублей вырос размер средней зарплаты в сравнении с 2023 годом. Об этом свидетельствуют данные Ярославльстата.

По итогам второго квартала 2024 года, средний доход жителей региона составил 64 376 рублей, а в прошлом году этот показатель был равен 54 171 рублей.

— В структуре денежных доходов населения во втором квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года возросли доли оплаты труда, доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений, при снижении долей доходов от собственности и социальных выплат, — говорится в докладе Ярославльстата о социально-экономическом положении в Ярославской области с января по июнь 2024 года.

Согласно данным, за первые полгода выше всех уровень среднемесячного дохода у деятелей в области спорта, отдыха и развлечений — 124 844 рублей. На втором месте по средней зарплате находятся работники в сфере финансов и страхования — 90 517 рублей.

Тройку самых прибыльных сфер деятельности с января по июнь замыкает работа в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — 89 472 рубля.