«Пережило пожар и бомбежки»: краеведы заявили об уничтожении уникального облика дома в центре Ярославля

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Кирпичные стены начали замазывать цементом

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5 комментариев

Стены исторического здания в Ярославле замазывают цементом

В Ярославле краеведы забили тревогу из-за ремонтных работ, которые начались в доме № 107 по улице Володарского. Это историческое здание. В публичной кадастровой карте указано, что его строительство было завершено в 1918 году. При этом официально оно не является объектом культурного наследия. Однако специалисты считают, что это упущение. По их мнению, здание имеет историческую и культурную ценность.

— Это чудом уцелевшая амбулатория. Такие до революции были в каждой части города. Но сохранилась только эта у «Гиганта». Она пережила и грандиозный пожар восстания 1918 года и бомбежки времен Великой Отечественной войны. Лет 20 назад на крыше дома обнаружили чудом не разорвавшуюся бомбу времен войны. Жалко такой классный пример кирпичного стиля, — рассказал порталу 76.RU краевед, кандидат исторических наук Алексей Ионов.

По словам Алексея, сейчас стены здания снизу уже покрыли толстым слоем цемента, срубают кирпичный декор.

В доме работает аптека. По данным Росреестра, земельный участок под объектом принадлежит Российской Федерации и находится в бессрочном пользовании у Ярославского медицинского государственного университета. Информацию о собственнике здания ведомство не предоставило. Мы направили запрос в вуз, чтобы разобраться в этом вопросе.

Так здание выглядело в 2023 году

В Службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области нам сообщили, что, так как здание не признано памятником, ограничений на изменение его облика нет.

Алексей Ионов сообщил, что в ближайшее время намерен подать заявление в Службу охраны объектов культурного наследия с просьбой включить здание в список вновь выявленных объектов культурного наследия — это первый шаг к признанию дома памятником, если его историческую и культурную ценность впоследствии признает экспертиза. Также это станет основанием для приостановки работ.

А вы за сохранение исторического блика это здания?

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Исторический дом Ремонт Краеведы Памятник
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Комментарии
5
Гость
13 сентября 2024, 11:59
Всякий понимает, что здание в данный момент мешает развитию улицы Володарского. Ценности никакой для города не представляет. Его надо снести и организовать благоустройство проезжей части улицы с автомобильным движением и нормальными пешеходными тротуарами.
Гость
13 сентября 2024, 13:59
Ценность для города это дом присутственных мест,главпочтамп,поликлинника детс. на пр.Ленина ,а вот такие здания,каких то купцов и сараи т.д значимости не имеют,никакой архитектуры ,мешает,значит надо снести его.
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