Make Rostov Great Again! В Ярославской области ради справедливости переименуют старинный город

инициатива уже в финальной стадии реализации Источник: Александра Мамонтова











Переименованию Ростова в Ростов Великий — быть. Инициативу Ярославской области одобрили в Правительстве РФ.

«Make Rostov Great Again!» переводится как «Сделаем Ростов снова великим!» В основе фразы — переделанный лозунг Make America Great Again (сделаем Америку снова великой), который бывший президент США Дональд Трамп использовал в предвыборной гонке 2016 года. Тогда же фраза завирусилась и стала мировым мемом.

— От федерального Правительства получено положительное заключение. Его подписал вице-премьер — руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. Документ уже направлен в Государственную Думу. Надеемся на завершение всех юридических процедур в этом году, — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Это очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости. Михаил Евраев, губернатор Ярославской области

Напомним, летом 2022 года зампред ярославской облдумы Антон Капралов объяснял, что сделать Ростов Великий из Ростова пытались не меньше трех раз за последние 20 лет. Ростовцы и жители региона эту инициативу воспринимали неоднозначно.