Make Rostov Great Again! В Ярославской области ради справедливости переименуют старинный город

Переименованию Ростова в Ростов Великий — быть. Инициативу Ярославской области одобрили в Правительстве РФ.
«Make Rostov Great Again!» переводится как «Сделаем Ростов снова великим!» В основе фразы — переделанный лозунг Make America Great Again (сделаем Америку снова великой), который бывший президент США Дональд Трамп использовал в предвыборной гонке 2016 года. Тогда же фраза завирусилась и стала мировым мемом.
— От федерального Правительства получено положительное заключение. Его подписал вице-премьер — руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. Документ уже направлен в Государственную Думу. Надеемся на завершение всех юридических процедур в этом году, — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Это очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости.
Напомним, летом 2022 года зампред ярославской облдумы Антон Капралов объяснял, что сделать Ростов Великий из Ростова пытались не меньше трех раз за последние 20 лет. Ростовцы и жители региона эту инициативу воспринимали неоднозначно.
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