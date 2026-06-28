Что приготовить на скорую руку: 5 быстрых и вкусных блюд в микроволновке

Микроволновая печь может создавать кулинарные шедевры Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Микроволновка способна на большее, чем просто разогрев ужина. Собрали 5 простых и вкусных рецептов, которые выручат в ситуации, когда нужно приготовить что-то на скорую руку или когда на кухне не оказалось плиты (всякое же бывает). Мексиканская кесадилья, «пьяные» яблоки с ромом и другие блюда — всё это готовится за считаные минуты.

Кесадилья

Идеальная закуска для вечеринки или спонтанных посиделок: готовится быстро, есть можно руками, а начинку менять под любой бюджет.

Ингредиенты (на 2–3 порции):

филе куриной грудки — 1 упаковка (с перцем и чесноком, если есть);

сыр Гауда — 60 г;

перец халапеньо — 2–3 шт.;

тортильи томатные — 1 упаковка;

лимонный сок — 1 ч. л.;

паприка молотая — по вкусу;

лук фри — 1 ст. л.

Как готовить:

Подпеките тортильи в режиме гриля 1 минуту. Курицу нарежьте тонкой соломкой, смешайте с тертым сыром, рубленым халапеньо и луком фри, добавьте специи. Равномерно распределите начинку по тортильям, накройте второй лепешкой и слегка придавите. Запекайте 2–3 минуты. Нарежьте на 4 части и подавайте со сметаной или любым соусом.

Омлет со шпинатом и ветчиной

Сытный и полезный завтрак или легкий ужин, который приготовится быстрее, чем вы переоденетесь после работы.

Ингредиенты (на 2 порции):

яйца — 4 шт.;

шпинат свежий — 40 г;

ветчина из индейки — 40 г;

помидоры — 60 г;

сыр голландский — 40 г;

соль, перец — по вкусу;

петрушка — пара веточек;

масло растительное для смазывания — 1 ч. л.

Как готовить:

Ветчину и шпинат нарежьте соломкой, сыр натрите на терке, помидоры нарежьте мелкими кубиками. Смешайте яйца со всеми ингредиентами, посолите, поперчите и выложите в огнеупорную форму для запекания, смазанную маслом. Готовьте 7–8 минут. Посыпьте рубленой петрушкой.

Куриное филе в панировке из сырных крекеров

Нежное куриное филе в хрустящей сырной панировке — настоящий хит для угощения гостей. Готовится в разы быстрее, чем в духовке, а выглядит как ресторанное блюдо.

Ингредиенты:

филе куриное (без кожи и костей) — 4 половинки;

крекеры со вкусом сыра (измельченные) — 1 стакан;

сметана — 0,5 стакана;

масло сливочное растопленное — 5 ст. ложек;

перец черный молотый — 0,25 ч. ложки.

Как готовить:

В форму для микроволновки (примерно 17 на 30 см, высотой 5 см) положите 1 столовую ложку растопленного масла, пока отставьте. Смешайте крекерную крошку с перцем. Курицу обмакните в оставшееся масло, затем обмажьте сметаной и обваляйте в крошках. Уложите филе в подготовленную форму. Накройте крышкой и готовьте на высокой мощности (850 Вт) 6–7 минут, пока сок не перестанет выделяться. Дайте постоять 5–10 минут и подавайте.

«Пьяные» яблоки с ромом и изюмом

Эффектный и ароматный десерт, который подается горячим и звучит гораздо сложнее, чем готовится. Ром можно заменить медом — получится не менее вкусно.

Ингредиенты:

яблоки — 3 шт.;

изюм — 1/5 стакана;

ром — 45 мл (или жидкий мед);

корица молотая — по вкусу

Как готовить:

Изюм промойте, обсушите и замочите в роме на 30 минут. У яблок удалите сердцевину ножом, не прорезая до конца. В получившиеся углубления выложите изюм. Сделайте на каждом яблоке несколько проколов зубочисткой. Полейте оставшимся ромом или медом, посыпьте корицей. Поместите в форму для микроволновки и готовьте на средней или максимальной мощности 5–7 минут. Подавайте теплыми — с шариком мороженого или взбитыми сливками.

Шоколадный кекс в кружке

Быстрый десерт для одного или компании — каждый может приготовить себе порцию в собственной кружке за 3 минуты.

Ингредиенты (на 1 порцию):

мука пшеничная — 4 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

какао-порошок — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 3 ст. л.;

масло сливочное или растительное — 3 ст. л.;

разрыхлитель —1/2 пакетика.

Как готовить: