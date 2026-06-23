Вкусно, как в детстве: рецепт той самой творожной запеканки с золотистой корочкой

Это блюдо знакомо многим с детства Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Творожная запеканка остается одним из самых популярных домашних десертов. Ее любят за нежный вкус, простые ингредиенты и возможность экспериментировать с добавками. Это блюдо, знакомое многим с детства, подходит как для завтрака, так и для десерта к чаю. Для приготовления понадобится минимум продуктов, а результат получится нежным и воздушным. Делимся рецептом творожной запеканки в духовке.

Ингредиенты

500 граммов творога жирностью 5–9%;

3 столовые ложки манной крупы;

3 столовые ложки сахара;

3 яйца;

2 столовые ложки сметаны;

1 чайная ложка ванильного сахара;

1 чайная ложка разрыхлителя;

сливочное масло для формы;

манка или панировочные сухари для посыпки формы.

Для приготовления лучше выбирать творог жирностью не менее 5% Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Рецепт в духовке

Перетираем творог через сито или взбиваем блендером до однородной консистенции. В отдельной миске взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пенки, добавляем сметану и перемешиваем.

Соединяем творог с яичной смесью, постепенно вводим манную крупу и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем массу до однородности и оставляем на 10–15 минут, чтобы манка набухла.

Форму для запекания смазываем сливочным маслом и слегка присыпаем манкой или панировочными сухарями. Выкладываем творожную массу, разравниваем поверхность и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Запеканка должна приобрести аппетитную золотистую корочку.

Чем разнообразить рецепт

Любителям овощных десертов подойдет вариант с тыквой. Для этого в творожную массу добавляют натертую тыкву, предварительно отжав лишнюю жидкость. Выпекать такую запеканку рекомендуется 40–50 минут при температуре 180 градусов.

Еще один популярный вариант — с бананом. Его измельчают до состояния пюре и смешивают с творожной массой. Время приготовления составит около 30–35 минут.

Сделать блюдо более сытным поможет рис. Его предварительно отваривают до готовности, остужают и добавляют к основным ингредиентам. Такая запеканка готовится примерно 30–40 минут.

Полезные советы

Для приготовления лучше выбирать творог жирностью не менее 5%. Если он слишком сухой, можно добавить немного больше сметаны, а если влажный — уменьшить ее количество;

добиться особенно нежной текстуры поможет блендер или сито, через которое пропускают творог перед приготовлением;

манку желательно использовать из твердых сортов пшеницы. А чтобы запеканка получилась более воздушной, белки можно отдельно взбить в крепкую пену и аккуратно вмешать в тесто;

во время выпекания духовку лучше не открывать, иначе запеканка может осесть;

подавать готовое блюдо можно как теплым, так и охлажденным. Хорошим дополнением станут сметана, мед, ягодный соус или домашнее варенье.