Расслабляет сосуды и улучшает кровоток: нутрициолог — о пользе и вреде хурмы

Употреблять хурму стоит в умеренных количествах Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Яркая, сладкая и невероятно полезная хурма появляется на прилавках с первыми холодами. Этот сезонный продукт — кладезь витаминов и антиоксидантов, которые помогают организму бороться со стрессом и воспалениями. Но так ли она безобидна? NGS.RU вместе с клиническим нутрициологом Викторией Сазоновой разобрался, как хурма влияет на давление и уровень сахара в крови, почему иногда от нее вяжет во рту и может ли она навредить желудку.

Польза хурмы

По словам нутрициолога Виктории Сазоновой, оранжевая мякоть фрукта — это мощный набор ценных веществ.

В хурме много витаминов А, С и группы В, а также минералов: магния, марганца, меди, калия и йода. Особую ценность представляют антиоксиданты: они борются с окислительным стрессом, снижают воспаление и риск развития хронических заболеваний.

«В плодах содержится калий, необходимый для контроля артериального давления, и магний, который расслабляет сосуды и улучшает кровоток. Флавоноиды и дубильные вещества в составе положительно влияют на липидный обмен», — говорит эксперт.

Несмотря на сладкий вкус, хурма имеет невысокий гликемический индекс. Клетчатка, которой в ней много, замедляет всасывание сахаров. Это делает хурму относительно безопасным выбором для людей с избыточным весом или сахарным диабетом 2-го типа (в разумных количествах и после консультации с врачом). Клетчатка также отлично стимулирует пищеварение.

Вред хурмы

Виктория Сазонова предостерегает: у хурмы, как и у любого продукта, есть свои особенности, которые могут обернуться минусами.

В терпких, особенно недозрелых сортах хурмы много танинов — это те самые дубильные вещества, которые дают ощущение вязкости во рту. В избытке они могут крепить и вызывать запоры.

«Особенно обратить внимание на это стоит людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом и склонностью к запорам», — предупреждает Виктория Сазонова.

Решение — выбирать полностью спелые, мягкие плоды (например, сорт «королек»), в которых танинов почти не остается.

Благодаря комбинации калия и магния хурма способствует мягкому снижению артериального давления. Поэтому при гипотонии (стабильно низком давлении) употреблять ее нужно осторожно, буквально по штучке.

Сколько хурмы можно есть в день

Специалист отмечает: две штуки в день — достаточное количество.

«Они полностью покроют потребность в витамине А и почти в витамине С на день, а также дадут значительное количество калия и других полезных веществ. Поэтому две средние спелые хурмы в день — оптимально и безопасно для большинства здоровых людей», — дает нутрициолог четкую и простую рекомендацию.

Кому нельзя есть хурму

По словам экспертов «Доктора Питера», эту ягоду не рекомендуют, если у вас есть проблемы с поджелудочной железой, панкреатит или склонность к запорам. Кормящим мамам, особенно в первые месяцы жизни малыша, тоже советуют воздержаться от хурмы: фрукт может спровоцировать у ребенка запоры и колики.