«Чистый белок без холестерина»: агроном создал ферму улиток — видео, как он выращивает деликатес

Агроном за два года добился нужного результата Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Агроном Анатолий Сидорович создал первую в Новосибирской области ферму по выращиванию средиземноморских улиток. Два года назад он оборудовал теплицу на своем участке и закупил мальков.

— Во-первых, это абсолютно диетическое мясо, чистый белок без всякого холестерина! Обычно мясо улитки сравнивают с гусиной печенью, но всё же второе — потроха, а улитка — совсем другое по вкусу, — отметил Анатолий Сидорович.