«Чистый белок без холестерина»: агроном создал ферму улиток — видео, как он выращивает деликатес

Агроном Анатолий Сидорович создал первую в Новосибирской области ферму по выращиванию средиземноморских улиток. Два года назад он оборудовал теплицу на своем участке и закупил мальков.
— Во-первых, это абсолютно диетическое мясо, чистый белок без всякого холестерина! Обычно мясо улитки сравнивают с гусиной печенью, но всё же второе — потроха, а улитка — совсем другое по вкусу, — отметил Анатолий Сидорович.
Два года эксперимента показали, что успешно выращивать деликатес можно и в Сибири. Как улитковод это делает, вы можете посмотреть на видео выше или прочитать в материале.