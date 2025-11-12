НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
«Чистый белок без холестерина»: агроном создал ферму улиток — видео, как он выращивает деликатес

«Чистый белок без холестерина»: агроном создал ферму улиток — видео, как он выращивает деликатес

Теплицу он поставил прямо на своем участке

Агроном за два года добился нужного результата

Источник:

Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Агроном Анатолий Сидорович создал первую в Новосибирской области ферму по выращиванию средиземноморских улиток. Два года назад он оборудовал теплицу на своем участке и закупил мальков.

— Во-первых, это абсолютно диетическое мясо, чистый белок без всякого холестерина! Обычно мясо улитки сравнивают с гусиной печенью, но всё же второе — потроха, а улитка — совсем другое по вкусу, — отметил Анатолий Сидорович.

Два года эксперимента показали, что успешно выращивать деликатес можно и в Сибири. Как улитковод это делает, вы можете посмотреть на видео выше или прочитать в материале.

Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Агроном Улитка Еда
Комментарии
Инженер1
19 часов
А где фермы сверчков? Из них хлеб собирались делать для ГД РФ.
Гость
16 часов
А ещё можно квасить в бочках сныть вместо того, чтоб с ней бороться, но всерьёз её никто за еду не считает, как и улиток Рестораны разве что закажут для любителей этакого, но большинство в еде консервативны.
